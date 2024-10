10/14/2024 - 12:57 - Successo della 20esima edizione del Marché au Fort

Malgrado le temperature un po’ rigide e un sole timido, la 20 esima edizione del Marché au Fort si conferma ancora una volta come una vetrina molto apprezzata da espositori e visitatori. L’afflusso di pubblico è stato stimato intorno alle 15.000 presenze per le due giornate. Le aziende presenti sono state 71, appartenenti alle varie filiere: dal miele ai prodotti da forno, dai salumi ai formaggi dalle carni ai vini e alle produzioni ortofrutticole, prodotti DOP, DOC, IG, prodotti agroalimentari tradizionali (PAT), prodotti trasformati e biologici. Ad affiancarle, in questa edizione, il “Presidio Slow Food” Peperone di Capriglio (AT), uno stand dedicato all’Associazione Valdostana Olivicoltori, uno stand dell’ azienda produttrice di more di gelso Marco Allasia, facente parte delle Terre della seta di Racconigi (CN), uno stand di prodotti agricoli della Valle di Grana (CN) , nonché lo stand del comune di Cortemilia che ha proposto nocciole e prodotti a base di nocciola.



L’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Marco Carrel è soddisfatto del successo della manifestazione : «Anche quest’anno, l’interesse dimostrato per il settore enogastronomico testimonia della bontà di quest’evento, il cui valore aggiunto è proprio il dialogo che si viene a creare fra consumatori e produttori. Un modo per parlare della Valle d’Aosta partendo dalle sue radici, ossia dalla nostra tradizione agropastorale, alla base della nostra cultura e della nostra economia. C ontinua l’Assessore – “I visitatori hanno apprezzato l’allegria e la spontaneità che si respira fra le vie del borgo di Bard durante queste due giornate e sono certo che Marché au Fort continuerà a crescere, accogliendo e valorizzando le aziende del nostro territorio al fine di promuovere il loro lavoro e la genuinità di quanto si produce fra queste montagne”.



In occasione del ventennale della manifestazione, l’Assessorato ha voluto omaggiare le 14 aziende che hanno partecipato alle 20 edizioni di Marché au Fort, con un quadro del pittore Ezio Bordet.



“ Siamo molto contenti di questi vent’anni di Marché au Fort – commenta la Presidente del Forte di Bard, Ornella Badery –. L’evento è cresciuto qualitativamente ed oltre ad essere una vetrina importante per il settore enogastronomico, consente di promuovere il territorio nel suo insieme facendo leva su tutte le sue peculiarità. Le attività collaterali promosse hanno avuto ottimi riscontri e hanno visto consolidare il cammino di valorizzazione degli aspetti paesaggistici e culturali avviato nel corso degli anni. Positivi anche i ritorni di pubblico per il Forte di Bard: gli accessi nelle due giornate sono stati complessivamente 4246”.





Bilancio positivo anche da parte della Chambre valdôtaine che, nell’ambito dell’iniziativa “Sapori Valdostani offerti dalla Chambre”, ha distribuito 1.100 buoni prodotto del valore di 10 euro assegnati a seguito di una spesa di almeno 70 euro presso gli espositori della manifestazione.



“ I prossimi giorni, come tradizione, saranno dedicati all’analisi dei buoni consegnati per capire provenienza e caratteristiche dei compratori e, allo stesso modo, ci confronteremo anche con gli espositori per verificare eventuali problematiche e criticità – spiega il Presidente della Chambre Roberto Sapia – Quello che possiamo anticipare è che ancora una volta il Marché au Fort si conferma come uno degli appuntamenti più importanti per le nostre imprese del settore agro alimentare. Gli oltre 1100 buoni distribuiti eguagliano sostanzialmente il buon risultato della passata edizione con un indotto generato di circa 90 mila euro. Si tratta di cifre importanti che ci spronano sicuramente, insieme a tutti coloro che hanno lavorato per la buona riuscita dell’evento, a proseguire nella direzione di migliorare sempre più per venire incontro alle esigenze delle imprese, ma anche per soddisfare i gusti di tutti coloro che, anno dopo anno, scelgono il Marché au Fort per degustare ed acquistare le eccellenze del nostro territorio ”.



Soddisfatta anche Silvana Martino, sindaca del comune di Bard : “ Anche quest’anno la manifestazione è stata una grande occasione di visibilità per il nostro piccolo Borgo, nonché per tutta la Bassa Valle. L’entusiasmo dei visitatori e l’atmosfera di festa favorita anche dalla presenza delle bande musicali hanno caratterizzato questo week end all’insegna della gastronomia e della convivialità. Ringrazio ovviamente la preziosa collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura e Risorse naturali, il Forte di Bard e la Chambre Vald ô taine, ma vorrei anche ringraziare i dipendenti del Comune di Bard, i volontari dell’Associazione culturale Borgo di Bard e delle Cascine di Pont-St-Martin che ogni anno danno supporto affinché questo evento sia un successo per tutti”





Source : Assessorat de l’agriculture et des ressources naturelles – Bureau de presse Région autonome Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

