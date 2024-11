11/13/2024 - 16:35 - MARCHE’ VERT NOËL 24/25: la prima volta del villaggio alpino in piazza Chanoux è un ritorno alle origini

È il ritorno alle origini la grande novità dell’edizione 2024/25 del Marché Vert Noël , il mercatino di Natale della città di Aosta che festeggia la sua sedicesima edizione con l’allestimento in piazza Chanoux, a quasi 20 anni di distanza dall’ultimo mercatino di Natale tenuto nel “salotto buono” cittadino nel 2005, quando l’idea originale (e il nome) della manifestazione a tema “villaggio alpino” erano ancora di là da venire.



Il Marché Vert Noël rappresenta il fiore all’occhiello dell’offerta turistica invernale del capoluogo valdostano: la nuova edizione del mercatino natalizio si terrà dal 23 novembre (inaugurazione il giorno precedente) al 6 gennaio 2025 tutti i giorni dalle 10 alle 20 (Natale e Capodanno dalle 15 alle 20).



Sarà tutto da gustare l’allestimento curato con la consueta maestria e originalità dagli addetti dell’Assessorato regionale Agricoltura e Risorse naturali, storico partner, con tutta l’Amministrazione regionale e la Chambre valdôtaine, della manifestazione.

L’ambientazione “alpina” trasformerà piazza Chanoux in un villaggio circondato dal bosco, come nella migliore tradizione del Marché Vert Noël: è dal 2008, infatti, che il mercatino di Natale aostano è rinato con la formula attuale, vale a dire ricreando un colorato villaggio alpino, con tanto di strade e piazze, chalets in legno ed un vero bosco di abeti, tra musica, luci e allegria con un’ambientazione suggestiva e unica nel suo genere.



Per cinque edizioni il mercatino di Natale è stato accolto da piazza Severino Caveri, poi nel 2013 il trasferimento nei più vasti spazi dell’area archeologica del Teatro Romano, ubicazione che ha consentito al Marché Vert Noël di crescere nei numeri e nel gradimento, raggiungendo una fama che ha valicato l’arco alpino. Dopo un anno di stop in seguito alla pandemia, la manifestazione è ripresa nel 2021 con regole più stringenti e un allestimento più diffuso necessario per rispettare le nuove disposizioni. La decisione di dare vita a un mercatino di Natale capace di comprendere una larga parte del centro storico, e la contemporanea indisponibilità dell’area archeologica a causa di lavori di risanamento, hanno condotto, dopo un’edizione “sperimentale” alla dislocazione in più piazze e, quest’anno, alla volontà di allestire il mercatino nella piazza principale della città, mantenendo comunque un legame con diversi siti del centro storico attraverso allestimenti e videoproiezioni a tema.



Nei 42 chalets allestiti sul sagrato della piazza (+40% rispetto alla scorsa edizione) i visitatori del Marché potranno compiere un viaggio tra oggettistica, accessori, decorazioni e sapori della tradizione, con qualche escursione nell’offerta di prodotti legati al benessere.

Le produzioni artigianali esposte comprenderanno, tra l’altro, candele, saponi artigianali, ceramica, oggettistica artigianale in legno, articoli e accessori di abbigliamento in lana cotta e feltro, canapa, pizzi, addobbi natalizi, prodotti eno-gastronomici tipici valdostani e non, dolciumi e pasticceria, oggetti realizzati con la tecnica del découpage o con altre tecniche manuali.

Oltre che alle casette dedicate alle finalità istituzionali e promozionali, uno degli chalet ospiterà la tradizionale buvette gestita della sezione valdostana dell’ANA (Associazione Nazionale Alpini) che offrirà vin brûlé in cambio di offerte da devolvere in beneficenza.



Come di consueto, poi, nel corso del periodo espositivo verranno organizzate lavorazioni degli antichi mestieri, laboratori per bambini e dimostrazioni degli artigiani di tradizione valdostani in collaborazione con l’Assessorato regionale Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile.

Tra gli altri appuntamenti collaterali, vi saranno esibizioni musicali e animazioni legate al periodo delle festività natalizie e di fine/inizio d’anno, proposte dall’Associazione degli albergatori della Valle d’Aosta (Adava) e da Confcommercio VdA, mentre a due passi dal mercatino sarà piazza san Francesco ad accogliere quest’anno, parallelamente all’apertura del Marché Vert Noël, l’attesa pista di pattinaggio su ghiaccio all’aperto per la gioia di grandi e piccini.



Come già quella passata, anche la nuova edizione del Marché Vert Noël si avvale della professionalità del project manager della manifestazione, la società Promec di Bollate che ne ha curato il coordinamento generale. Il mercatino vedrà, quest’anno, anche una intensa e capillare presenza sui social network, con una particolare attenzione a quelli più adatti a veicolare maggiormente i contenuti tra i target di visitatori attesi. ./.



Infine, il Marché Vert Noël per il secondo anno ha ottenuto il marchio “Label Ecoaction – Legambiente 2024.029” che certifica il basso impatto ambientale dell’evento.

“Ecoactions – Legambiente” è un’attestazione di evento a basso impatto ambientale, che viene rilasciata a seguito di una serie di valutazioni basate su un protocollo che definisce le buone pratiche di sostenibilità da adottare nell'organizzazione degli eventi, con l'obiettivo di limitare l’impatto sull’ambiente e sul territorio causato dalla manifestazione.



Tutte le informazioni inerenti al Marché Vert Noël sono disponibili sul sito web dedicato ( www.mercatinodinataleaosta.it ).





«Confidiamo - dichiara l’assessora allo Sviluppo economico, alla Promozione turistica e allo Sport, Alina Sapinet – che l’edizione di quest’anno del Marché Vert Noël potrà essere ricordata come una delle più apprezzate e ammirate da parte dei visitatori. Per quanto riguarda l’ubicazione abbiamo cercato di rispondere alle istanze degli operatori commerciali ma anche a quanto richiesto dalla comunità che voleva il ritorno dei mercatini di Natale in piazza Chanoux, la piazza principale della città, alla stregua di quanto avviene in quasi tutte le principali manifestazioni del settore in Italia e in Europa. Per l’allestimento, invece, vorremmo sottolineare lo sforzo compiuto dall’Amministrazione regionale per implementare il già ricco “decoro” del Marché. Non abbiamo, comunque dimenticato il resto del centro cittadino, esprimendo l’idea del mercatino diffuso con richiami e allestimenti in piazza Giovanni XXIII, piazza Arco d’Augusto e nella piazzetta della Porta Prætoria. Inoltre, quest’anno un vero e proprio “giardino di luce” guiderà i visitatori al sito del mercatino nell’ambito di un progetto “spin off” del Marché Vert Noel contribuendo ad ampliare l’area oggetto di interesse turistico della città, rendendola anche più attrattiva e frequentabile anche in orario serale ».



Infatti, per l’edizione 2024 del Marché Vert Noël la Chambre Valdôtaine, in collaborazione con la società Finaosta, ha dato vita ad un progetto che prevede la creazione di un percorso luminoso a tema natalizio che si snoda dal Parco Emilio Lussu fino a piazza Chanoux, comprendendo anche il tratto di strada di viale Conseil des Commis.

Una suggestiva passeggiata che guiderà i visitatori che arriveranno alla stazione dei bus attraverso una delle bellezze della città, offrendo punti selfie per immortalare l'esperienza e incentivare la condivisione sui social media, e contribuendo a promuovere Aosta come una meta di grande fascino natalizio.



Commenta il presidente della Chambre, Roberto Sapia : «La volontà della Camera di Commercio e di Finaosta, che vorrei ringraziare per la fondamentale partnership istituzionale, è stata quello di promuovere un progetto che combinasse tradizione e innovazione, con l'obiettivo di generare benefici per l’intero tessuto economico locale e regionale Il messaggio che vorremmo trasmettere è chiaro: la volontà delle istituzioni e del tessuto economico di investire nel territorio, di promuovere un'immagine positiva della nostra città e di offrire ai cittadini e ai turisti un'esperienza indimenticabile. I visitatori, immersi in un contesto suggestivo, saranno più propensi a scoprire le nostre eccellenze eno-gastronomiche, artigianali e culturali, contribuendo a creare valore per tutta la comunità. Vogliamo che i mercatini di Natale di Aosta siano sempre più un punto di riferimento, non solo per gli acquisti natalizi, ma anche per vivere il centro cittadino come luogo di incontro, cultura e festa».



« Con vero piacere ho partecipato al momento di presentazione dell’edizione 2024/2025 del Marché Vert Noël, un evento che, anno dopo anno, conferma il suo ruolo di forte attrattore turistico non solo per la città di Aosta ma per tutto il territorio regionale », dichiara l’assessore regionale al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques . « L’amministrazione regionale è, fin dalle prime edizioni, al fianco del Comune di Aosta per pianificare la manifestazione e l’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Commercio contribuisce concretamente, attraverso le risorse finanziarie stanziate dal Fondo Unico Nazionale per il Turismo, alla realizzazione del nostro Mercatino di Natale », prosegue l’assessore Grosjacques. « Il nostro sostegno va comunque oltre traducendosi in azioni promozionali che vengono attuate dai nostri uffici quali la comunicazione attraverso la divulgazione di un comunicato stampa distribuito a livello nazionale grazie all’agenzia che opera in Italia per conto del nostro Assessorato, l’informazione e la distribuzione del materiale promozionale, come le cartoline dedicate all’evento, a tutte le fiere turistiche alle quali l’Amministrazione regionale partecipa e in tutte le sedi degli Office régional du tourisme, la comunicazione attraverso le attività sui social e all’interno di articoli stampa e publiredazionali. Con l’auspicio che gli espositori possano accogliere numerosi ospiti ad Aosta nei giorni dell’evento, invito turisti e residenti a visitare il Marché Vert Noël».



Il Marché Vert Noël è realizzato dal Comune di Aosta in collaborazione con l’Amministrazione regionale, con la Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales e i partner privati CVA Spa, SkyWay Monte Bianco e Pila Spa.



La cerimonia d’inaugurazione, alla presenza delle Autorità regionali e comunali, si terrà venerdì 22 novembre 2024 alle ore 18 nei giardini “Emilio Lussu”, nell'area adiacente al padiglione.





Periodo e orari di apertura al pubblico:



Da sabato 23 novembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025



Tutti i giorni: 10 – 20

Mercoledì 25 dicembre e mercoledì 1° gennaio 2025: 15 – 20