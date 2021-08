Conoscere il tessuto produttivo valdostano per prevedere azioni tangibili che supportino le aziende nella ripartenza dopo la pandemia, ma anche per quelle che intendono investire per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio.

Per questo motivo, sin dal suo insediamento, l’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro Luigi Bertschy ha dato corso a un calendario di visite presso le aziende valdostane.



Anche accettando gli inviti pervenuti direttamente dalle imprese, in questi primi 9 mesi di legislatura sono state visitate dall’Assessore Bertschy e dai dirigenti dei Dipartimenti Sviluppo economico, Energia e Politiche del lavoro e della Formazione, pi¨ di una ventina di realtÓ produttive dell’industria e dell’artigianato . Dal settore manifatturiero a quello alimentare, dalla piccola start-up alla grande impresa, tutte le realtÓ visitate rappresentano un fiore all’occhiello dell’economia valdostana molto attiva e vivace.



“Queste prime visite sono servite per conoscere e farci conoscere dalle imprese. Per costruire le future strategie e renderle coerenti e concrete per le nostre imprese. E’ di fondamentale importanza il fatto che l’Amministrazione regionale abbia un atteggiamento aperto e votato all’ascolto. In Assessorato c’Ŕ una buona predisposizione da parte di dirigenti e funzionari, ma la nostra organizzazione Ŕ ancora troppo frammentata e stiamo lavorando per rendere pi¨ efficiente il nostro modello di risposta. A settembre riprenderemo le visite nelle aziende e cercher˛, se ci sarÓ modo e tempo, di conoscere personalmente tutte le attivitÓ produttive”, sottolinea l’Assessore Bertschy.



“Ringrazio tutti i titolari di azienda e i lavoratori che in questi mesi ci hanno ospitati con passione e con un entusiasmo contagioso nelle loro aziende e ci hanno mostrato le loro produzioni. Con orgoglio posso affermare – conclude l’Assessore Bertschy - che il settore industriale e artigianale valdostano ha voglia di dimostrare tutto il suo potenziale, malgrado le gravi difficoltÓ che lo hanno minacciato sia in passato sia recentemente. Proprio per questo il Governo e il Consiglio regionale sono al lavoro, e rilevo in questo senso grande attenzione e collaborazione da parte di tutti i Gruppi consiliari, congiuntamente alle parti sociali e alla Chambre vald˘taine, per supportare la produzione industriale ed artigianale valdostana e per creare un sistema occupazionale stabile e di qualitÓ ”.





Fonte: Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro

–

Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d’Aosta