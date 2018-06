Oggi, venerdì 15 giugno 2018, ai Giardini Reali Superiori di Torino, i l Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta Laurent Viérin, l’Assessore all’Agricoltura e risorse naturali Alessandro Nogara, il Direttore Coldiretti Valle d’Aosta Richard Lanièce , il Senatore della Valle d’Aosta Albert Lanièce e altre autorità valdostane , hanno partecipato all’inaugurazione del Villaggio contadino della Coldiretti, iniziativa di promozione e sostegno delle eccellenze agro alimentari italiane e dell’agricoltura di montagna.



L’appuntamento, che coinvolge insieme alla Valle d’Aosta, il Piemonte e la Liguria e alla quale hanno partecipato il Ministro dell’Agricoltura Gian Marco Centinaio e il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, rappresenta per i tanti visitatori l’opportunità di vivere in città un giorno da contadino nella stalla con gli animali della fattoria, sui trattori, nell’ agriasilo con i bambini, nell’orto con le verdure di stagione ma anche scoprire i trucchi di bellezza delle nonne con l’ agricosmetica , gustare le ricette tradizionali dei cuochi contadini o acquistare direttamente dagli agricoltori esclusivi souvenir per se stessi o a regalare agli altri.



È certamente un grande onore, per la Valle d’Aosta, essere presente a questa importante iniziativa – dichiara il Presidente della Regione Laurent Viérin - che rinsalda le già ottime sinergie con Piemonte e Liguria, sinergie che si traducono e si rafforzano in settori di importanza strategica per tutto l’arco alpino, come l’agricoltura e tutto il comparto dell’enogastronomia . Il “Villaggio Coldiretti” rappresenta per la nostra Regione un’opportunità concreta per presentare i suoi prodotti e le sue eccellenze oltre fare conoscere i preziosi prodotti dell’agricoltura di montagna, in una grande realtà cittadina come quella di Torino.



Per l’Assessore all’Agricoltura e risorse naturali Alessandro Nogara, Essere oggi qui al Villaggio Coldiretti allestito nel cuore di Torino con i nostri agricoltori è motivo di orgoglio. Vedere ancora una volta l’agricoltura di montagna protagonista di un appuntamento così importante per il mondo agricolo nazionale, ci vede ancora più impegnati a sostenere le istanze di chi lavora, con sacrificio e impegno, le nostre terre.



Oggi assistiamo ad una grande festa dedicata ai nostri agricoltori – conclude il Direttore Coldiretti Valle d’Aosta Richard Lanièce . Il nostro compito è quello di valorizzare e sostenere, l’agricoltura valdostana intesa come risorsa economica, umana e ambientale, anche attraverso eventi di questa portata.



Il Villaggio contadino resterà aperto fino a domenica 17 giugno 2018.



