L’Assessorat des Biens culturels, du Tourisme, des Sports et du Commerce de la Région autonome Vallée d’Aoste présente, dans le cadre de la Saison Culturelle 2021/2022, le traditionnel Concert du Nouvel An de l’Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste, qui se tiendra mercredi 5 janvier 2022, 21h, au Palais de Saint-Vincent

Créé en 1985 sous le nom de Fanfare Régionale, l’Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste débute officiellement dans le cadre de la Saison culturelle 1985/1986. La formation, dirigée depuis sa création par Lino Blanchod, est actuellement composée d’environ 65 musiciens provenant de la Vallée d’Aoste et du Canavese et a réalisé de nombreux enregistrements et concert en collaboration avec des solistes de renommée nationale.

Le concert du Nouvel An 2022 s’ouvrira avec Requiem for a future war du compositeur Hardy Mertens. Suivront les trois mouvements finaux de la Symphonie n° 2 - Views of Edo du compositeur Franco Cesarini, Temple Garden at Nippori, Cheery Blossoms along the Tama River et Senju Great Bridge . Edo est l’ancien nom de la ville de Tokyo. Inspiré par une série de xylographies de l’artiste Utagawa Hiroshige (1797-1858) intitulée Cent vues célèbres d’Edo , la symphonie de Cesarini se base sur diverses mélodies traditionnelles japonaises. Elle est répartie en cinq mouvements formant une sorte d’arc : une structure dont chaque section est placée symétriquement autour d’un centre. Chaque mouvement prend le titre d’une estampe faisant partie des Cent vues célèbres d’Edo.

Le concert continuera avec l’intermezzo Il Sogno de Pietro Mascagni, dans l’arrangement de Wil Van der Beek. Suivra une marche symphonique classique intitulée A Tubo , une œuvre typique du répertoire italien du XIX e siècle, composée par Ernesto Paolo Abbate.





Né à Noicattaro (BA), le 6 septembre 1881, celui-ci a été, avec son frère Gennaro, l’un des premiers compositeurs italiens à écrire de la musique originale pour orchestre d’harmonie. Dans le style de la musique descriptive, il a écrit spécifiquement pour ce type de formation divers poèmes symphoniques en appliquant la réforme de l’effectif instrumental proposée par Alessandro Vessella. Il a ainsi créé un répertoire permettant de mieux mettre en valeur la variété de timbres d’un ensemble de 70 instruments, faisant de ce type d’orchestre l’emblème de l’avant-garde musicale italienne. Il a écrit également d’autres musiques descriptives sur un rythme de marche. Il a inventé la marche « symphonique », qui pourrait sembler incompatible avec l’utilisation à laquelle elle aurait été destinée par les orchestres d’harmonie, vu qu’auparavant la marche avait uniquement un caractère militaire, triomphal ou funèbre.



Par le paso doble de José Salvador Gonzales Moreno, Paco Campillo , l’Orchestre d’Harmonie du Val d’Aoste entend rendre hommage à un ami très cher, Paco Campillo, prématurément disparu.

Le concert s’achève par Astor Anniversari , pour accordéon et orchestre d’harmonie, avec Gianni Ceretto comme soliste. Ce morceau veut célébrer le centième anniversaire de la naissance d’Astor Piazzolla et le cent-quarantième anniversaire de la fondation, par Elia Astori, de l’orchestre d’harmonie de Nese (BG).



PROGRAMME



Hardy Mertens

Requiem for a future war



Franco Cesarini

Symphony n. 2 – Views of Edo

III. Temple Garden at Nippori

IV. Cheery Blossoms along the Tama River

V. Senju Great Bridge



Pietro Mascagni, arr. W. Van der Beek

Intermezzo Il Sogno



Ernesto Paolo Abbate

A Tubo - Marcia Sinfonica



José Salvador Gonzales Moreno

Paco Campillo – Pasodoble



Astor Piazzolla

Astor Anniversari



Entrée unique: 10,00 euros.

Le spectacle est inclus dans l’abonnement MIX GIALLO.



La Saison culturelle 2021/2022 est organisée sous le patronage de la Fondation « Cassa di Risparmio di Torino ».

Pour toute information s’adresser au point de vente au Musée Archéologique Régional de Place Roncas, 12, téléphone 0165 32778.

Courriel : saison@regione.vda.it , site Internet : www.regione.vda.it





MODALITA E CONDIZIONI PER L’ACQUISTO DEI BIGLIETTI

I biglietti si possono acquistare alla biglietteria della Saison culturelle e sul sito www.ticketone.it fino a esaurimento posti.

Il giorno dello spettacolo i biglietti eventualmente disponibili saranno venduti al botteghino.

L’acquisto del biglietto è soggetto alla normativa che prevede l’obbligo della nominatività per ogni titolo emesso.

S potranno acquistare fino a un massimo di 10 biglietti a persona.



INFORMAZIONI UTILI

L’accesso al luogo di spettacolo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19 rafforzata (Super green pass), corredato di un documento di identità in corso di validità e di mascherina Ffp2 che dovrà essere indossata per l’intera durata dell’evento.

La fruizione dello spettacolo è consentita nei posti a sedere predefiniti.

Si raccomanda agli spettatori di recarsi allo spettacolo con anticipo al fine di agevolare un ingresso ordinato.



PUNTI VENDITA

MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE, Piazza Roncas, 12, Aosta , Tel. + 39 0165 32778

DA LUN A SAB DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 18.30 TRANNE I GIORNI FESTIVI



BIGLIETTERIA ONLINE WWW.TICKETONE.IT TEL 892101



BOTTEGHINO nel luogo dell’evento, Tel. + 39 335 5210898

IL GIORNO DELL’EVENTO A PARTIRE DALLE ORE 13.30



