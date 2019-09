L'Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali comunica che venerdì 4 ottobre , alle ore 21 , presso il Salone Maria Ida Viglino in Piazza Deffeyes 1, si terrà un incontro con Paolo Gallina, professore di meccanica applicata alle macchine presso l’Università di Trieste, dal titolo Come macchine e tecnologie condizionano la mente.

La conferenza è organizzata nel quadro della rassegna BiblioRencontres , organizzata dal Sistema bibliotecario regionale e dedicata quest'anno a temi scientifici in omaggio al 500° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci.

La società in cui viviamo è ad un punto di svolta, l’ingresso in un contesto tecnologico avanzato è ormai alle porte e ci porterà in un mondo completamente nuovo, sarà sempre più difficile distinguere tra intelligenze umane e artificiali e tra il reale e il virtuale. Le città intelligenti non saranno più solo materiale cinematografico ma nuovi territori da esplorare e governare con l’uso dei più avanzati presidi tecnologici. Le macchine giocano, già oggi, un ruolo fondamentale rispetto al passato.

In che modo le macchine condizionano o potenziano la nostra mente? Come si modificano i nostri neuroni e le loro connessioni quando siamo immersi in un ambiente digitale? A molte di queste domande già si riesce a dare risposta. Anche i non addetti ai lavori hanno la percezione che l'utilizzare strumenti specifici modifica la nostra condizione umana. Tuttavia alcuni meccanismi sono ancora poco noti. A volte le macchine possono essere così intrusive da imporsi sulla nostra volontà. Altre sono fatte per spremere felicità. Difficile tracciare un confine tra cosa è eccesso e cosa è utile, ma quel che è certo è che una maggior consapevolezza aiuta ad orientare la nostra esistenza in maniera efficace.

Paolo Gallina è nato a Castelfranco Veneto (TV) il 18 settembre 1971. Si è laureato nel 1996 in Ingegneria Meccanica all’Università di Padova. Nel 1999 ha ricevuto il titolo di Dottore di Ricerca in Meccanica Applicata alle Macchine presso l’Università di Brescia. Dal 1999 al 2002 è stato ricercatore di Meccanica Applicata alle Macchine all’Università di Padova. Attualmente è incardinato nel Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Università di Trieste, col ruolo di Professore associato di Meccanica Applicata alle Macchine. È stato visiting professor all’Ohio University, alla Strathclyde University e alla Columbus University, dove si è occupato di interfacce aptiche, telemanipolazione e interazione uomo/robot. Nel 2002 ha allestito ex novo il Laboratorio di Meccatronica, di cui è responsabile. Nel 2003 ha allestito il Laboratorio di Robotica dove oggi svolge la parte preponderante della sua attività di ricerca. È stato Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica dal 2004 al 2008. Attualmente è Coordinatore del corso di Ingegneria industriale. I suoi campi di ricerca riguardano le interfacce uomo macchina e la robotica. L’attività di ricerca è testimoniata da più di 100 pubblicazioni su riviste e congressi internazionali. Attualmente sta conducendo un progetto di ricerca che ambisce a coniugare l'arte figurativa e la robotica.

È autore del romanzo/saggio "La formula matematica della felicità", 2012, Mondadori, del saggio scientifico “L’anima delle Macchine”, 2015, Dedalo, col quale si è aggiudicato il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica, sezione Ingegneria e il premio Internazionale Galileo, e del saggio “La Mente Liquida”, 2019, Dedalo.

Il 5 ottobre dalle 9.00 alle 11.00 il prof. Paolo Gallina incontrerà i ragazzi delle scuole secondarie superiori, che hanno aderito all’invito della Biblioteca regionale.

Ulteriori informazioni sono reperibili sul Portale del Sistema bibliotecario valdostano http://biblio.regione.vda.it

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni: Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta. Tel. 0165-274802 email: pib.adulti@regione.vda.it



Fonte: Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali – Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d'Aosta.





Communiqué de presse

Aoste, jeudi 25 septembre 2019

Vendredi 4 octobre la conférence

Comment les machines et les technologies nous conditionnent l’esprit

L’Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce, de l’Agriculture et des Biens culturels de la Région autonome Vallée d’Aoste informe que,

vendredi 4 octobre prochain

, à

21 h

, dans la salle

Maria Ida Viglino

du Palais régional, 1 place Deffeyes à Aoste, une rencontre intitulée

Comment les machines et les technologies nous conditionnent l’esprit

sera organisée avec Paolo Gallina, professeur de mécanique appliquée aux machines à l’Université de Trieste.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre des initiatives de BiblioRencontres , une série de manifestations organisées par le Système Bibliothécaire régional et consacrées cette année aux sciences, à l’occasion du 5 e centenaire de la mort de Léonard de Vinci.

Nous vivons dans une société qui arrive à un tournant historique et qui entre dans un contexte technologique avancé : dans l’univers totalement nouveau qui se profile, il sera toujours plus difficile de distinguer l’intelligence humaine de l’intelligence artificielle et de faire la part de la réalité face au monde virtuel. Les villes intelligentes ne seront plus seulement au cinéma : elles constitueront de nouveaux territoires à explorer et à contrôler à l’aide des technologies les plus avancées. D’ailleurs, les machines jouent déjà aujourd’hui un rôle fondamental par rapport à autrefois.

Comment les machines conditionnent-elles ou améliorent-elles nos performances intellectuelles ? Comment se modifient nos neurones et leurs connexions quand vous sommes plongés dans un environnement numérique ? Nous pouvons déjà répondre à plusieurs de ces questions. Même ceux qui ne sont pas des spécialistes en ce domaine réalisent que l’utilisation d’outils spécifiques modifie notre condition humaine. Toutefois certains mécanismes son encore peu connus. Parfois les machines peuvent être tellement intrusives qu’elles s’imposent à notre volonté, tandis que d’autres sont conçues pour engendrer le bonheur. Il est difficile de faire nettement la distinction entre l’utile et l’excessif, mais il est certain qu’une meilleure prise de conscience nous aide à orienter notre existence de manière efficace.

Paolo Gallina est né à Castelfranco Veneto (TV) le 18 septembre 1971. Il a obtenu en 1996 une licence en ingénierie mécanique à l’Université de Padoue. En 1999, il a obtenu le titre de docteur en recherche de mécanique appliquée aux machines à l’Université de Brescia. De 1999 à 2002, il a été chercheur en mécanique appliquée aux machines à l’Université de Padoue. Il dépend actuellement du Département d’ingénierie et d’architecture de l’Université de Trieste, en qualité de professeur associé de mécanique appliquée aux machines. Il a été professeur invité à l’Ohio University, à la Strathclyde University et à la Columbus University, où il s’est occupé d’interfaces haptiques, de télémanipulation et d’interaction homme/robot. En 2002, il a aménagé le nouveau Laboratoire de mécatronique, dont il est le responsable. En 2003, il a aménagé le Laboratoire de robotique, où il exerce la plupart de son activité de recherche. Il a été président du Conseil du cours de licence en ingénierie mécanique de 2004 à 2008. Actuellement, il est coordinateur du cours en ingénierie industrielle. Ses recherches, qui portent sur le domaine des interfaces homme-machine et de la robotique, sont documentées par plus de cent publications sur des revues et par ses participations à des congrès internationaux. Il mène actuellement un projet de recherche qui vise à conjuguer l’art figuratif et la robotique.

Il est l’auteur du roman/essai La formula matematica della felicità , 2012, Mondadori, de l’essai scientifique L’anima delle Macchine , 2015, Dedalo – qui a obtenu le Prix national de la divulgation scientifique, section ingénierie, et le prix international Galileo – et de l’essai La Mente Liquida , 2019, Dedalo.

Le 5 octobre, de 9 h à 11 h, le professeur Paolo Gallina rencontrera les élèves des écoles secondaires du deuxième degré qui ont répondu à l’invitation de la Bibliothèque régionale.

Des informations plus complètes sont disponibles sur le portail internet du Système Bibliothécaire Valdôtain au lien suivant : http://biblio.regione.vda.it

L’entrée au Forum est libre, dans la limite des places disponibles.

Pour tout renseignement complémentaire : Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste

2 rue Tour du Lépreux, Aoste Tél. : 0165-274802 Courriel : pib.adulti@regione.vda.it



Source: Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce, de l’Agriculture et des Biens culturels

– Bureau de presse Région autonome Vallée d’Aoste

