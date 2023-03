L’Assessorato del Turismo, Sport e Commercio comunica che la Valle d’Aosta sarà presente dal 24 al 26 marzo 2023 presso la Cité Internationale - Centre des congrés di Lione, alla 15a edizione del “Salon du randonneur” ( https://www.randonnee.org/ ) , appuntamento annuale specializzato in escursionismo, a piedi, in bici, a cavallo, molto apprezzato dai professionisti dell’outdoor e da un pubblico esigente e qualificato .

In particolare l’Assessorato sarà presente con uno stand istituzionale personalizzato condiviso con le Regioni Piemonte e Liguria, collaborazione nata tra i tre partner italiani del progetto europeo PITEM Modelli Integrati per il Turismo Outdoor nello spazio Alcotra terminato a fine 2022, e consolidata dopo la partecipazione congiunta all’edizione 2022 dell’evento che ha accolto 13.438 visitatori in 3 giorni .

“ Ritengo importante il prosieguo della collaborazione con le Regioni Piemonte e Liguria per non perdere questa importante opportunità di promozione della nostra offerta turistica mirata, in particolare, alla stagione estiva , commenta l’Assessore Giulio Grosjacques . Se il prodotto di punta della Valle d’Aosta è lo sci, non devono essere sottovalutate le presenze turistiche nei mesi estivi che sono in costante aumento. L’occasione del Salone di Lione permetterà ai nostri rappresentanti della struttura della promozione dell’Assessorato di promuovere e consolidare l’attrattività della nostra regione sul mercato d’oltralpe che fa registrare ogni anno un numero sempre crescente di visitatori ed escursionisti ”.

Sarà , quindi , l’occasione per la Valle d’Aosta di presentare a un pubblico particolarmente attento e qualificato l’offerta relativa all’escursionismo, ai grandi itinerari come le Alte Vie, il Cammino Balteo e la Via Francigena, senza dimenticare i trekking di più giorni e i tour internazionali che si sviluppano ai piedi dei quattro “Giganti delle Alpi” che rendono la Valle d’Aosta unica per chi ama la natura e i paesaggi mozzafiato.

Gli amanti delle due ruote non saranno delusi in quanto avranno la possibilità di scoprire numerosi itinerari che si sviluppano sia su tracciati sterrati che su strade asfaltate. Ci sarà inoltre l’opportunità di far scoprire, in particolare al pubblico francese, aree protette e percorsi naturalistici meno conosciuti come il parco regionale del Mont Avic, la Riserva naturale del Mont Mars e i giardini botanici alpini, oltre al già celebre Parco Nazionale del Gran Paradiso.





Fonte: Assessorato del Turismo, Sport e Commercio - Ufficio stampa Regione autonoma Valle d’Aosta