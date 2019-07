L’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta informa che nell’ambito dell’iniziativa Non Solo Show Cooking in Valle d’Aosta – Chef au Marché , negli appuntamenti di sabato 27 luglio a Issogne e di martedì 30 luglio 2019 ad Aosta, i partecipanti avranno la possibilità di visitare, rispettivamente, il Castello di Issogne e l’Area dell’Anfiteatro.



I due appuntamenti, che saranno curati dagli chef Giovanni Paladini del Ristorante Al Maniero di Issogne e Giuseppe Giuliani del Ristorante Giuliani Al Duca di Aosta, hanno come tema rispettivamente Sapori d’Antan: Valle d’Aosta Fromadzo DOP, Valle d’Aosta Lard d’Arnad DOP e burro e Lou Courtì arriva in citta: ortaggi e formaggi di capra e si svolgeranno nell’area antistante il Castello di Issogne e nel giardino della Congregazione delle Suore di San Giuseppe, in Via Anfiteatro ad Aosta.



Durante la giornata di sabato 27 luglio le visite al Castello di Issogne non subiranno variazioni e seguiranno il normale orario previsto dal relativo calendario; anche i partecipanti al Non Solo Show Cooking – Chef au Marché potranno pertanto, se di interesse, acquistare il biglietto di ingresso, come di consueto, alla biglietteria del Castello.



Il 30 luglio, presso la Congregazione delle Suore di San Giuseppe, in occasione di Non Solo Show Cooking – Chef au Marché sarà parimenti possibile scoprire gli aspetti archeologici dell’Anfiteatro e del Teatro, con visite guidate gratuite, dalle ore 16 fino alle 17 e dalle 18 alle 19.



In entrambi gli appuntamenti sarà presente il mercato dei prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli della regione a cura di Coldiretti Valle d’Aosta e, in occasione dell’appuntamento del 30 luglio ad Aosta, verrà inoltre premiato il vincitore valdostano del Concorso Oscar Green , un giovane agricoltore che ha scelto per il suo futuro lavorativo l’Agricoltura. Il Concorso, promosso da Coldiretti Giovani Impresa, giunto alla 13° edizione, ha come finalità quella di promuovere l’agricoltura sana del nostro Paese che ha come testimonial le tante idee imprenditoriali innovative di giovani agricoltori che hanno saputo coniugare tradizione e innovazione, con particolare riguardo alla tutela e all’arricchimento del territorio.





Fonte : Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali – Ufficio stampa Regione autonoma Valle d’Aosta