L’Assessorato dell’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili comunica che, anche quest'anno, la biblioteca regionale di Aosta Bruno Salvadori propone l’iniziativa Prestiti natalizi a sorpresa , per un dicembre ricco di sorprese per tutti i gusti.

A partire dal 15 dicembre, gli utenti potranno scegliere e prendere in prestito il proprio pacco natalizio. All’interno potranno trovare romanzi, saggi e DVD o CD, scelti dal personale della Biblioteca.

Quest’anno l’ispirazione ha condotto alla scienza culinaria come metafora di vita, come invito ad assaporare il patrimonio di conoscenza contenuto nei documenti proposti dalla Biblioteca.

L'utente potrà scegliere il proprio pacco “Ingredienti: ...“ accompagnato da alcuni termini che ne suggeriscono il contenuto e che, come in una vera ricetta di cucina, combinano gusti diversi. Occorrerà leggere attentamente l’etichetta facendosi ispirare dagli “ingredienti” che, oltre ad essere buoni e saporiti, avranno un tocco di originalità per essere apprezzati anche dai palati più esigenti. Tantissimi e diversi gli argomenti contenuti in ciascun pacco: non solo narrativa, ma anche arte, storia, filosofia, salute, viaggi, e tanto altro ancora. Il tutto rigorosamente "a scatola chiusa", con l'opportunità di vivere e scoprire strade diverse rispetto alle proprie preferenze letterarie, musicali e cinematografiche.

L'iniziativa risponde alle molte richieste avanzate dagli utenti. Dopo aver scelto il pacco ci si potrà recare presso il bancone per la registrazione del prestito a pacco chiuso. La durata del prestito rimarrà quella prevista dal regolamento: 30 giorni per i libri, 15 giorni per i CD e 7 giorni per i DVD; la restituzione potrà essere effettuata come per gli altri documenti in qualsiasi biblioteca del Sistema bibliotecario valdostano.

I pacchi saranno esposti, fino a esaurimento sorprese, all'ingresso della Sezione adulti.

Per ogni informazione, rivolgersi a:

Assessorato Istruzione e Cultura

Sistema bibliotecario

Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta-sezione adulti

tel. 0165/274802;

e-mail pib.adulti@regione.vda.it



COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Aoste, lundi 10 décembre 2018



Prêts de Noël-surprises à la bibliothèque régionale à partir du 15 décembre



L’Assessorat de l’Instruction, Université, Recherche et Politiques de la jeunesse informe que, cette année encore, la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste organise l’initiative Prêts de Noël-surprises et offre ainsi à tous ses inscrits un mois de décembre riche de découvertes pour tous les goûts.

À partir du 15 décembre, les usagers peuvent donc choisir et emprunter un paquet-cadeau confectionné par le personnel de la Bibliothèque et contenant un roman, un essai, un DVD ou un CD.

Cette année, le thème de l’initiative est la science culinaire, entendue comme métaphore de l’existence et comme invitation à découvrir et à savourer le patrimoine de connaissances que recèlent les documents de la Bibliothèque.

Chaque inscrit peut donc choisir librement son paquet « Ingrédients », auquel sont associés des termes pouvant en suggérer le contenu et qui, comme dans une véritable recette de cuisine, combinent des saveurs différentes. Il suffit donc de lire attentivement l’étiquette et de se laisser inspirer par les délicieux et savoureux « ingrédients », qui ont tous une touche d’originalité pour satisfaire les palais les plus exigeants.

Les paquets-cadeaux sont d’une grande variété : narration, mais aussi art, histoire, philosophie, santé ou voyages et bien d’autres sujets encore. Le contenu de chaque paquet est rigoureusement secret, pour offrir à celui qui le choisit l’opportunité de découvrir de nouveaux horizons de lecture et des ouvrages différents de ses préférences littéraires, musicales ou cinématographiques.

Cette initiative répond aux nombreuses requêtes des usagers et, une fois leur cadeau choisi, ceux-ci pourront faire enregistrer au guichet leur paquet encore fermé. La durée du prêt reste celle que prévoit le règlement, soit 30 jours pour les livres, 15 pour les CD et 7 pour les DVD. La restitution peut être effectuée comme pour tous les autres documents, dans n’importe quelle bibliothèque du Système Bibliothécaire Valdôtain.

Les paquets-cadeaux sont exposés à l’entrée de la section Adultes et disponibles jusqu’à épuisement des surprises.



Pour tout renseignement :

Assessorat de l’éducation et de la culture

Système Bibliothécaire Valdôtain

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste - section Adultes

Tél. 0165 27 48 02

Courriel : pib.adulti@regione.vda.it



