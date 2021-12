L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali informa che si svolgerà lunedì prossimo 6 dicembre , alle ore 11 , a Bard , nella suggestiva cornice del Forte, la cerimonia di premiazione delle migliori Fontine d’alpeggio prodotte in Valle d’Aosta nel 2021, nell’ambito del Concorso Modon d’or.



L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato, in collaborazione con la Chambre valdôtaine des entreprises et activités libérales e con il supporto tecnico-scientifico del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina e della Cooperativa Produttori Latte e Fontina, è finalizzata alla valorizzazione del prodotto alimentare simbolo della Valle d’Aosta attraverso il riconoscimento delle migliori Fontine DOP prodotte in alpeggio durante la stagione estiva nell’intento di perseguire sempre maggiori traguardi di eccellenza e qualità.



Tra le 10 migliori Fontine selezionate, al termine delle diverse sedute di assaggio delle tre Giurie coinvolte, quella tecnica, quella degli operatori del territorio e quella di eccellenza, sono state individuate le 7 Médailles d’Or e i 3 Modon d’Or sulla base dei rispettivi punteggi ottenuti.



Sono riportate di seguito, in ordine alfabetico, le dieci Aziende che hanno prodotto la migliore Fontina DOP di alpeggio 2021 con l’indicazione del relativo riconoscimento:



AZIENDA AGR. PRA D'ARC S.S.

Alpeggio Pra d'Arc – Saint-Rhémy-en-Bosses – fascera 280 MODON D’OR



BREDY FRANCESCO

Alpeggio Pleytau-Berovard – Ollomont – fascera 243 MÉDAILLE D’OR



BRUNET DAVID

Alpeggio Grand Grimod – Gressan – fascera 449 MÉDAILLE D’OR



CHATELAIR SOC. AGR.

Alpeggio Rossa – Doues – fascera 446 MÉDAILLE D’OR



FOGNIER ELIO

Alpeggio Romperein – Aymavilles – fascera 13 MÉDAILLE D’OR



FRÈRES BÉTHAZ DI FRACHEY ROSELLA - S.S.A. MODON D’OR

Alpeggio Vieille – Valgrisenche – fascera 124



PO.MA DI POMAT CLAUDIO & C. S.S. MÉDAILLE D’OR

Alpeggio Pointier – Etroubles – fascera 210



SOC. AGR. DELLIOD S.S. di ROLLANDOZ e DZIEDZIC MÉDAILLE D’OR

Alpeggio Chanteré - Rhêmes-Notre-Dame – fascera 133



SOC. AGR. FRÈRES DIÉMOZ S.S.

Alpeggio Lo Baou – Saint-Rhémy-en-Bosses – fascera 35 MÉDAILLE D’OR



YEUILLA ATTILIO

Alpeggio Maisonette – Avise – fascera 173 MODON D’OR







Quest’anno le forme di Fontina DOP d'alpeggio vincitrici del Concorso Modon d’Or, le Medailles d’Or e i Modon d’Or, saranno in vendita anche presso le Boutiques del gusto top di altre regioni d’Italia, selezionate dalla guida Il Golosario 2022 del giornalista Paolo Massobrio che commenta: “ L’adesione delle Prime 10 botteghe è stata immediata e in pochi giorni sono state prenotate oltre 50 forme. Questo dice del valore che ha la Fontina nell’immaginario dei professionisti di settore, che a loro volta svilupperanno un nuovo racconto di questo formaggio, dedicato alla qualità assoluta ”.



Ecco dove trovarle:



PIEMONTE



Luigi Guffanti Formaggi 1876 ARONA (NO)

È una famiglia cementata dal caglio quella che dal 1876 ALLEVA i suoi formaggi ad Arona, in provincia di Novara: Carlo Guffanti Fiori, i figli Giovanni e Davide ne rappresentano la quarta e la quinta generazione. Oggi sono loro a proporre la loro filosofia del formaggio in un nuovo spazio ad Arona: qui la cantina è un secondo terroir, l’affinamento una fase di rinascita. Perché alle spalle di un grande prodotto c’è la conoscenza di casari, bestie e paesaggi incontaminati, ma anche la familiarità con il microclima, la flora batterica e le trasformazioni naturali, che solo l’affinatore è in grado di padroneggiare.



Salumeria Moroni NOVARA

Punto di riferimento in città per le tante sfiziosità e prelibatezze: come il pesce affumicato in Canada e Scozia, bottarga di Sardegna, ostriche della Bretagna, ottimi formaggi, oli e cioccolato. Nel 2016 ha compiuto 50 anni di attività e, per l’occasione, il locale è stato rinnovato con la possibilità di gustare le loro specialità comodamente seduti ai tavoli ed è stata ampliata la scelta delle prelibatezze..



El Canton Dij Formagg, TORINO

In questo scrigno di sapori vicino alla partenza della cremagliera per Superga, Luciano Di Leonardo propone una vasto assortimento di formaggi e di salumi, con molte chicche provenienti dagli alpeggi e dalle malghe. Ma ci sono anche le paste artigianali e una selezione di oli Evo. E' stato insignito del premio “Maestro del Gusto di Torino e provincia” della Camera di Commercio di Torino.



LOMBARDIA



Le Delizie del Palato, MILANO

Bottega gastronomica che offre prodotti genuini e selezionati in ogni angolo del Paese, e in cui degustare in loco o da portare a casa, piatti realizzati con ricette locali, in perfetto spirito Ciberie®. La famiglia Zecchin, padre Edoardo e due figli gentili e professionali, è sempre pronta a spiegare la storia e la filiera del cibo salato o dolce, realizzato fresco ogni giorno. Un assoluto punto di riferimento del gusto a tavola nel quartiere Lambrate di Milano. (Rete Ciberie®)



Caffineria Nolo MILANO

Locale polifunzionale gestito da tre giovani amiche, che propongono caffetteria, aperitivi, eventi e serate a tema con abbinamenti tra etichette di vino e selezioni di salumi, formaggi, e altre prelibatezze di qualità assoluta. (Rete iberCie®)



Centro Botanico MILANO

Boutique esperienzale di zona Brera, in cui trovare i migliori alimenti biologici e biodinamici, ma anche erboristeria e fitocosmesi con personale specializzato; un Bio Bistrot in cui gustare fantasiosi piatti vegetariani, vegani, crudisti, biologici e partecipare a corsi, degustazioni, conferenze, mostre e presentazioni (Rete Ciberie®)



LIGURIA



The Best, CHIAVARI (GE)

Ogni giorno arrivano tanti prodotti scelti con grande cura da Gianluca Ratto e Mauro Foppiano. Una visita in questa boutique sarà un viaggio tra i tesori gastronomici a partire ovviamente dalla Liguria con il pesto di Pra’, il Cinque Terre e l’olio extravergine di olive Taggiasche, per continuare con il resto d’Italia: dal lardo di Arnad al Bitto della Valtellina, al tonno di Carloforte e Favignana, con un’ampia scelta tra 100 tipi di salumi e 300 tipi di formaggi. Davvero una vetrina d'autore anche per le migliori Fontine d'alpeggio vincitrici del Modon d'Or 2021.



VENETO



Dalle Nogare Formaggi, BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Fabio e Daniele Dalle Nogare gestiscono due negozi, uno a Bassano del Grappa e uno a Fontanelle di Conco, specializzati in prodotti di gastronomia tipica e locale; dagli oli alle paste, dalle farine PETRA® ai vini, dai salumi di aziende d’eccellenza, come il prosciutto cotto S. Giovanni Capitelli, ai formaggi, per i quali hanno particolare attenzione data la tradizione familiare nella produzione di formaggi d’alpeggio. E qui, da quest'anno, sarà protagonista anche la Fontina d'alpeggio vincitrice del Modon d'Or.



Ciberie®, GODEGA DI SANT'URBANO (TV)

Ciberie®, oltre ad essere uno show-room del gusto a 360°, è un sistema di Piccola Distribuzione Evoluta ideata per mettere in relazione Piccoli Produttori, Botteghe con tavola, Ristoranti con bottega e Clienti, tutte persone di valore, nella ricerca e consumo di eccellenze enogastronomiche. Sono oltre 100 i Punti Rete selezionati, negozi retail di prossimità con spazi per degustazione ed attività di ristorazione con bottega, situati in 16 regioni.



EMILIA ROMAGNA



Boutique del Formaggio e del Salume, SCANDIANO (RE)

Fiore all’occhiello sono i formaggi artigianali e di alpeggio, alcuni ormai quasi introvabili. Buona anche la selezione dei salumi tra cui spiccano il prosciutto di Parma 24 mesi e un eccezionale jambon iberico. Non mancano paste artigianali, materie prime di alta qualità come le farine PETRA® e vini.



Prostrati Ilvano - il Montanaro ZOCCA (MO)

Il Montanaro racchiude una serie di prodotti di altissima qualità, tutti creati seguendo alla lettera le antiche ricette tradizionali del territorio. Ecco le eccellenze che troverete da Ilvano Prostrati: in primis le Tigelle, pane schiacciato caratteristico dell’Appennino, prodotte e confezionate completamente a mano, si sposano con salumi, formaggi freschi, con la tipica “cunza” (trito di pancetta o lardo con aglio e rosmarino). Quindi formaggi e salumi italiani, specialità artigianali, salumi tipici, tra cui prosciutto di Modena, di Parma e San Daniele, e un’ampia selezione di formaggi italiani e di confetture e mieli.



TOSCANA



Gastronomia Tempestini, PRATO

Fa parte della cultura e della tradizione di Prato e gli oltre 50 anni di attività all’insegna dell’eccellenza, gli sono valsi il premio del Golosario nella categoria delle migliori Gastronomie italiane. Ogni giorno, seguendo le stagioni, propongono piatti con specialità pratesi. Tra i salumi spiccano i prodotti di salumificio Marini e macelleria Chini, quindi il prosciutto di Sorano.



MARCHE



La Bottega di Francesco PORTO SAN GIORGIO (FM)

A Porto San Giorgio, comune marchigiano ricco di storia e apprezzati prodotti tipici gastronomici, ecco un luogo come la bottega del gioviale e sorridente Francesco, un scrigno di sapori con gli scaffali gremiti di specialità da Golosario tutte da scoprire. Qui ci sono tutti i prodotti d'eccellenza per imbandire un pasto da intenditori: la buona pasta artigianale marchigiana e i pregiati pesti e condimenti siciliani, l'ottimo riso dal Piemonte e lo zafferano dei Monti Sibillini, i buoni salumi marchigiani come il Ciauscolo, ma anche prosciutti di Parma, San Daniele, Norcia e Sauris, il tonno di Carloforte. E naturalmente, la Fontina d'alpeggio vincitrice del Modon d'Or 2021.



“ Siamo soddisfatti del risultato di questa operazione di comunicazione e di valorizzazione della Fontina DOP di alpeggio - commenta l’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Davide Sapinet - nata nell’ambito della collaborazione e della sinergia che ha visto la Regione autonoma Valle D’Aosta protagonista anche nell’edizione 2021 della fiera Golosaria Milano, con uno spazio istituzionale di promozione e la presenza di produttori agroalimentari, la presenza di vini valdostani nell’Enoteca denominata “L’Emozione del Vino”, e anche show cooking e wine tasting che hanno messo in luce l’eccellenza regionale delle filiere agroalimentari del territorio, molto importanti per l’economia locale. Le 10 Fontine vincitrici del Concorso Modon d’Or saranno protagoniste anche fuori dalla Valle d’Aosta, in punti vendita di diverse regioni italiane; si tratta quindi di un’interessante opportunità che auspichiamo possa contribuire a far crescere il numero di consumatori che apprezzeranno e acquisteranno il nostro prodotto, con interessanti ricadute anche economiche per i produttori. Siamo parimenti soddisfatti per l’interesse dimostrato dagli operatori economici della regione che, soprattutto nel periodo delle festività natalizie, avranno modo di proporre anche ai numerosi turisti presenti in Valle d’Aosta la migliore fontina DOP di alpeggio dell’estate 2021 e con essa l’autenticità e la tradizione dei nostri prodotti ”.



Le Fontine Médailles d’Or e Modon d’Or 2021 si possono trovare presso i seguenti negozi, ristoranti e altri punti vendita:



NEGOZI



SUPER CRAI DI ARVIER Arvier



COFRUITS Saint-Pierre



HIBOU PRODUITS VALDÔTAINS Rhêmes-Notre-Dame



LA MAISON DU GOÛT Cogne



BOUTIQUE AGRICOLE Cogne



CAVE DE COGNE Cogne



LA BOTTEGACCIA Aosta



LA CROTTA DI FROMADZO Valpelline



PRODOTTI TIPICI VALDOSTANI DI GUALA TIZIANA Antey-Saint-André



MACELLERIA BERTHOD Valtournenche



LA MAISON DES GOURMANDS Valtournenche



CERVINIA GOURMET Breuil-Cervinia



FROMAGERIE HAUT VAL D’AYAS Brusson



SALUMIFICIO MAISON BERTOLIN Arnad





HOTEL/RISTORANTI



RISTORANTE PETIT ROYAL

RISTORANTE GRAN ROYAL Courmayeur



HOTEL MAISON SAINT JEAN - RISTORANTE ARIA Courmayeur



HOTEL CHALET SVIZZERO Courmayeur



CHALET LO RIONDET La Thuile



FERNANDELL BRASSERIE Pré-Saint-Didier



CAVE DE COGNE Cogne



RISTORANTE OSTERIA LA ROSA BIANCA Saint-Vincent



RISTORANTE PETIT BIJOU Saint-Vincent



ST ANDRE' CAFE' RESTAURANT Antey-Saint-André



TANTANE' La Magdeleine



RISTORANTE BAR LA MARMOTTA Gressoney-Saint-Jean



SHOP ONLINE



ALPINE LANDS https://shop.alpinelands.it

AMORLAND www.amorland.it

CONCA DI BY https://alvearechedicesi.it/it-IT/producers/36813

HIBOU PRODUITS VALDÔTAINS www.hibou-prodottivaldostani.it

PRODOTTI TIPICI VALLE D'AOSTA www.prodottitipicivalledaosta.it

SALUMIFICIO MAISON BERTOLIN www.bertolin.com/negozio



ALTRI PUNTI VENDITA



COOPERATIVA PRODUTTORI LATTE E FONTINA

Loc. Croix Noire 9 - Saint-Christophe

Route du Mont Blanc 2 - Pré-Saint-Didier

Fraz. Frissonière - Centro Visitatori – Valpelline

www.fontina-valledaosta.it



MARCHÉ VERT NOËL

Teatro Romano e Arco d’Augusto - Aosta

www.lovevda.it







Fonte: Assessorato Agricoltura e Risorse naturali – Ufficio stampa Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste