L’Assessorato Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali comunica che, come ogni anno in primavera e autunno, la biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta mette in vendita dei libri dismessi dal Sistema bibliotecario valdostano.



Il mercatino si svolgerà da giovedì 25 a sabato 27 maggio 2023, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 presso la Biblioteca . Il prezzo di vendita diminuirà di giorno in giorno: da 3 euro giovedì, a 2 euro venerdì, per arrivare a 1 euro il sabato.

Il prezzo di alcuni volumi, relativi alla cultura locale, saranno i seguenti: 10 euro il primo giorno, 5 euro il secondo giorno, 2 euro il terzo giorno.



I libri posti in vendita sono circa 1.500 e si tratta di volumi usati che non sono più utili al servizio pubblico: libri posseduti in più copie, di cui esistono edizioni più aggiornate o che da tempo non vengono più richiesti, non in buono stato, ma non al punto da dover essere inviati al macero.

I generi spaziano dalla narrativa, alla saggistica, alla cultura valdostana, ma anche manualistica, guide turistiche e libri per ragazzi.



“ L’iniziativa dà attuazione alla normativa in materia di dismissione dei documenti del Sistema bibliotecario, e al tempo stesso, è l’occasione per dare ai libri una seconda vita attraverso la pratica positiva del riuso , dichiara l ’Assessore Jean-Pierre Guichardaz .



Per ogni informazione, rivolgersi alla Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta

tel. 0165.274861 oppure 0165.274802.



L’Assessorat des activités et des biens culturels, du système éducatif et des politiques des relations intergénétationnelles annonce que comme chaque année, au printemps et en automne, la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste met en vente les livres que le Système Bibliothécaire Valdôtain retire de ses rayons.



Le Marché du livre d’occasion se déroulera donc à la Bibliothèque, du jeudi 25 au samedi 27 mai 2023, de 9 h à 19 h. Le prix de vente des ouvrages baissera de jour en jour : 3 euros jeudi, 2 euros vendredi et enfin, 1 euro samedi.

Les prix de certains livres, relatifs à la culture locale, seront les suivants : 10 euros le premier jour, 5 euros le deuxième jour et 2 euros le troisième jour.



Près de 1 500 livres seront ainsi mis en vente. Ce sont des livres usagés, qui ne sont plus utiles au service public parce que ce dernier en possède plusieurs exemplaires, ou parce que de nouvelles éditions mises à jour ont été publiées depuis, ou encore parce que nul ne les demande plus depuis longtemps, ou bien parce qu’ils ne sont plus en bon état, mais pas au point d’être envoyés au pilon.



Ce sont des ouvrages de divers genres : romans, essais, livres traitant de la culture valdôtaine, mais aussi manuels, guides touristiques ou livres pour enfants et adolescents.



« Cette initiative, qui est prévue par le règlement en matière de désherbage du Système Bibliothécaire Valdôtain, présente l’avantage de donner aux livres une deuxième vie, grâce au recyclage , affirme l’Assesseur Jean-Pierre Guichardaz » .



0407

us

Fonte: Assessorato Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali – Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste