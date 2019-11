L’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali Ŕ lieto di proporre al Castello Gamba di ChÔtillon un inedito ciclo di appuntamenti all’insegna delle molteplici declinazioni del concetto di “contemporaneo” con interessanti riflessioni tra arte, filosofia, musica e scienza.

Dal 14 al 16 novembre Incontrare Contemporaneo I, la post-umanitÓ: 6 appuntamenti sul nostro oggi con gli occhi rivolti al nostro domani.

Una serie di incontri dedicati alla riflessione sulla post-umanitÓ, con particolare attenzione all'innesto sempre pi¨ massiccio dei dispositivi tecnologici nelle prassi umane e alle sue implicazioni di senso.

Laboratori pratici, inoltre, faranno vivere in prima persona ai partecipanti l’esperienza del funzionamento degli algoritmi.

Altri appuntamenti invece prenderanno in esame le moderne forme di pensiero filosofico che si occupano di post-umanitÓ e di Intelligenza artificiale.



Tra gli ospiti di queste tre giornate anche il robot musicista Teo Tronico.



Si parte oggi, giovedý 14 alle 18.00 con l'incontro “ La vita oltre la pelle, Arte e postumanita╠” della storica dell’arte Federica Fontana , ideatrice, curatrice e redattrice di Inanimanti , un blog sul post-umano nell’arte.



Venerdý 15, dalle 14.00 alle 17.00 , si prosegue con ” Experimenting Artificial Intelligence in Art” , di Riccardo Mantelli, un laboratorio pratico dove sperimentare gli algoritmi di intelligenza artificiale per la creazione artistica.



Si continua alle 17.30 con la conferenza del filosofo Leonardo Caffo “ Futuro Fragile”, sulle domande e le riflessioni della filosofia relative alla post-umanita╠ e si chiude infine con l’incontro-concerto dello straordinario Maestro Roberto Prosseda e del suo alter ego robotico Teo-Tronico, un’occasione per riflettere, senza accademismo e con ironia, sui principi dell’espressione musicale, e per riscoprire la grande tradizione interpretativa custodita negli antichi rulli di pianola.



Sabato 16 novembre alle 16.00 Riccardo Mantelli e Luca Gilli dialogano sull’Intelligenza artificiale nell’arte e nelle applicazioni lavorative.

La giornata si chiude con il coinvolgente concerto “ Elusive Balance”, un electro-silent concert di OZMOTIC.



Si segnalano, inoltre, due appuntamenti d’eccezione nelle giornate del 21 e del 23 novembre .



Il 21 novembre alle ore 17.00 Marco Bettio condurrÓ la visita guidata “ My favorite Thing” , il suo personale percorso del cuore attraverso le opere della collezione permanente del Museo Gamba.

A seguire alle 18.00 uno straordinario concerto-incontro “ Spettri di Romitelli” con la musica di Fausto Romitelli, Hugues Dufourt e Tristan Murail suonata da Gilbert ImpÚrial e arricchita dalle analisi e dai racconti di Vincenzo Santarcangelo .



Sabato 23 novembre , infine, il Castello Gamba ospiterÓ un evento unico : “ La Luna al Gamba. Un simbolico viaggio verso la Luna tra arte e scienza” organizzato in collaborazione con la Fondazione ClÚment Fillietroz-Onlus che gestisce l'Osservatorio astronomico della Regione autonoma Valle d’Aosta e con ASIMOF-Associazione italiana Modelli Fedeli, giÓ partner nell’evento di quest’estate all’Area megalitica : “Dalla terra alla Luna. Un viaggio nello spazio e nel tempo. 1969-2019”.



Sono previste quattro visite guidate a cura del ricercatore scientifico Andrea Ettore Bernagozzi alla collezione permanente del Museo Gamba attraverso la quale per l'occasione si traccerÓ un percorso stellare che terminerÓ al terzo piano con l’esposizione di un eccezionale campione di roccia lunare riportata sulla Terra nel 1971 dagli astronauti della missione Apollo 15, concesso in via straordinaria dalla NASA per l’iniziativa.



Le visite si terranno alle 11.00, 12.00, 14.00 e 15.00; vista la limitata disponibilitÓ di posti, Ŕ importante prenotare in due modi:

a) inviando una mail a eventicastellogamba@regione.vda .it

b) oppure da giovedý a domenica, dalle 10.00 alle 16.00, telefonando in biglietteria del Castello Gamba: 0166 563252



Programma dettagliato, informazioni e costi dei biglietti sul sito www. castellogamba.vda.it

Fonte: Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali – Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d'Aosta