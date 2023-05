L’Assessorato Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che la Valle d’Aosta sarà presente al XXXV Salone internazionale del Libro di Torino , in programma al Lingotto Fiere dal 18 al 22 maggio 2023, con un proprio stand curato dalla struttura Attività espositive e promozione identità culturale dell’Assessorato e allestito al Padiglione 3.



Il tema della XXXV edizione del Salone del Libro è “Attraverso lo specchio”, non solo un tema ma quasi un motto, un desiderio che porta chi lo esprime a travalicare la quotidianità e la passività per sconfinare in nuovi mondi dove il reale e il fantastico si mescolano, dove tutto è possibile. La meraviglia celata dietro lo specchio viene catturata dal manifesto di quest’anno illustrato dall’artista italiana Elisa Talentino, un manifesto che contribuirà a trasportare ancora una volta i lettori e le lettrici in un universo fatto di carta stampata.



Il pubblico vi potrà trovare materiale informativo istituzionale relativo ai beni culturali in Valle d’Aosta, all’offerta culturale e turistica della regione e alla cultura immateriale del nostro territorio. Sarà inoltre possibile acquistare i cataloghi d’arte delle recenti mostre realizzate in Valle d’Aosta e le pubblicazioni della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali, tra cui quelle dedicate ai castelli valdostani e all’Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans.



Durante le giornate del Salone, negli spazi dello stand regionale saranno presenti autori o editori valdostani per il firmacopie degli ultimi libri usciti. Nel dettaglio:



Giovedì 18 maggio 2023

Ore 11 Mauro Morandin, "La confetteria artigianale - arte e scienza del caramellista"

Ore 17 Raul Dal Tio, "La fondazione di Augusta Praetoria. Tra riti augurali, astronomia e segni zodiacali"

Ore 18 Barbara Biasia Gex, “Vivere e battersi per sé e per gli altri”



Venerdì 19 maggio 2023

Ore 10.30 Elena Motta, Ingrid Trojer e Valentina Bolco, "I Ghiacciai di Courmayeur Mont-Blanc. Piccolo manuale di glaciologia per famiglie."

Ore 16 Maria Vassallo, Enrico Formica, "La Via Francigena in Valle d'Aosta"

Ore 18 Dora Contrasto, Barbara Riva, "Francesco. Dietro ogni stella si nasconde una storia. Cammino fotografico attraverso la vita di un uomo"



Sabato 20 maggio 2023

Ore 10 Anna Fosson, "L'Essentiel. Guida pratica al cerimoniale per i Comuni della Valle d'Aosta"

Ore 12 Denis Falconieri, "Valle d'Aosta"

Ore 15 Corrado Binel, "Protoindustria e industria in Valle d'Aosta"

Ore 16 Associazione di Volontariato carcerario, "Nei suoi Panni"

Ore 17 Morena Danna, "Le sue ragioni"

Ore 18 Alessandra Gallizioli, "Imperfetta"



Domenica 21 maggio 2023

Ore 10.30 Circolo del Calamaio e Circolo del Cardo, "I Borghi del Calamaio"

Ore 10.30 Giovanni Pirelli, "Questione di Prati Cerro x. Due racconti di montagna"

Ore 11 Federico Mantegari, "Il segreto dei Trevès Custodi del Graal"

Ore 11.30 Laura Decanale Bertoni, "Cavalieri Templari e reliquie. Valle d'Aosta e Canavese senza confini" e “Vallaise,Vallesa. Memorie di una dinastia intramontana”

Ore 12 Piero Abrate, "Viaggio nel gusto 1000 prodotti enogastronomici"

Ore 12.30 Danilo Alberto, "Istantanea nell'ombra"

Ore 13.00 Maurizio Pitti, “Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”

Ore 15.30 Massimo Centini, “Tracce di Sacro”

Ore 16.30 Ezia Bovo, “Saint-Gilles 1000 anni della Prevostura diventata abbazia” e “Una partita a scacchi”

Ore 17 Circolo del Calamaio e Circolo del Cardo, “Inquietudine 40 Poeti”

Ore 17.30 “Doveri dell'uomo” di Giuseppe Mazzini (con saggio di Pier Franco Quaglieni)



Lunedì 22 maggio 2023

ore10.30/12.30

Mauro Caniggia Nicolotti e Luca Poggianti firmacopie dei loro libri

- I separatisti della valle del Lys

- Lo Stato Valdostano e la sua neutralità

- Aosta, Salassi, l’invasione romana della Valle D’Aosta

- Manzetti, l'inventore del telefono

- Idee, aspirazioni e percorso di autogoverno valdostano

- Valle d'Aosta in saldo

- Ferro. Storia delle miniere di Cogne

- Storie di Cogne

- Tra il Monte Bianco e il Piccolo San Bernardo



Da segnalare che Le Château edizioni presenterà domenica 21 maggio alle ore 13.00 in Sala Indaco il libro “Noi, voci invisibili” di Elisa Schininà, con la madre dell’autrice, recentemente scomparsa, e con l’attrice Lella Costa.



Al Salone del Libro di Torino troveremo in questa 35ima edizione nomi molto noti ai lettori, tra cui: Niccolò Ammaniti, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Erri De Luca, Alain Elkann, Ernesto Ferrero, Giovanni Grasso, Antonio Manzini, Dacia Maraini, Paola Mastrocola, Margherita Oggero, Francesco Piccolo, Roberto Saviano, Domenico Starnone, Fabio Stassi con Neri Marcorè, Sandro Veronesi ed Edoardo De Angelis e tra gli stranieri lo spagnolo Fernando Aramburu, l’autore basco Bernardo Atxaga, Peter Cameron, Javier Castillo, Javier Cercas, Michael Frank, il vincitore del Premio Pulitzer 2018 Andrew Sean.



È grande l’attesa per il Premio Nobel nigeriano Wole Soyinka che guiderà i lettori tra le pagine del suo volume in uscita Cronache dalla terra dei felici (La nave di Teseo). Raggiungeranno il Lingotto anche Scott Spencer, autore di uno dei libri sull’amore giovanile più letti, Un amore senza fine (Sellerio Editore), appena ritradotto da Tommaso Pincio, anch’egli presente all’evento e Antoine Volodine che presenterà Le ragazze Monroe (66thand2nd).

A 50 anni dalla nascita della guida che ha rivoluzionato il nostro modo di viaggiare, il fondatore di Lonely Planet, Tony Wheeler, protagonista di una delle grandi rivoluzioni culturali del Novecento, dialogherà con Vinicio Capossela, uno dei cantautori più letterari.



Il Salone Internazionale del Libro di Torino si svolgerà negli spazi che da anni lo caratterizzano: i padiglioni 1, 2, 3 e Oval di Lingotto Fiere e il Centro Congressi Lingotto a cui si unirà per la prima volta lo spazio Pista 500, progetto artistico sviluppato dalla Pinacoteca Agnelli con i seguenti orari: giovedì, domenica e lunedì dalle 10 alle 20 e venerdì e sabato dalle 10 alle 21.



Per informazioni

Regione autonoma Valle d’Aosta

Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo

e Politiche per le relazioni intergenerazionali

Struttura Attività espositive e promozione identità culturale

tel. 0165.275937

www.regione.vda.it





Fonte: Assessorato Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali – Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste