Nel corso dei lavori dell’adunanza del Consiglio regionale di mercoledì 18 settembre, l’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali Mauro Baccega ha risposto all’interrogazione sul criterio di valutazione per la scelta della figura designata come consigliere in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, effettuata con deliberazione dalla Giunta regionale del 26 luglio 2019.



Le nomine e le designazioni sono effettuate nel rispetto dei requisiti di esperienza e professionalità – ha ricordato l’Assessore Baccega – rapportati alla specificità dell’attività svolta dall’organo o dall’organismo cui esse si riferiscono e secondo i criteri dell’avvicendamento e della limitazione degli incarichi .



L’Assessore Baccega ha spiegato come l’ufficio della Presidenza della Regione che gestisce le procedure relative alla legge regionale 11/1997 abbia verificato che tutti i candidati rispondessero ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, in particolare fossero in possesso del diploma di laurea magistrale o equivalente e della comprovata professionalità ed esperienza in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti.



Per effettuare la scelta è stata espletata una valutazione comparativa dei curricula tendente alla verifica di coloro che avessero già ricoperto nel passato ruoli con responsabilità amministrative in Enti con mission similare all’IZS e fossero in possesso di requisiti oggettivi per ultimare gli obiettivi di mandato indicati dalla Regione alla consiliatura del presente consiglio di amministrazione. Questo confronto ha portato alla nomina di Mario Vevey, in quanto in possesso delle esperienze amministrative richieste per aver portato a termine con ottimi risultati l’incarico affidatogli di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Institut Agricole Régional. Vevey possiede inoltre la formazione, le conoscenze e le esperienze adeguate per aver svolto attività di coordinamento e di responsabilità varie nella zootecnia regionale, utili a tradurre gli obiettivi della Regione che richiede all’IZS di fornire maggiore supporto e attenzione alle esigenze del mondo dell’allevamento locale. Vevey, inoltre, ha maturato anche la formazione e l’esperienza necessarie esercitando la professione di veterinario aziendale, figura ad alto impatto sulla sanità degli allevamenti: requisiti utili per stimolare IZS ad assumere quelle decisioni tendenti a incrementare l’attività privatistica, settore nel quale l’Ente è deficitario rispetto ad altri e per il cui incremento ha ricevuto specifici obiettivi parte delle tre Regioni .







Fonte: Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali – Ufficio stampa Regione autonoma Valle d’Aosta