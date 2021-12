L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d’Aosta informa che la Biblioteca regionale Bruno Salvadori, all’interno della rassegna annuale Bibliorencontres Oltre la selva oscura , ispirata alla figura di Dante Alighieri, e nel quadro dell’International Mountain Day 2021, organizza un incontro dal titolo “ Va' Sentiero, sui clivi e sui colli. Storia di una spedizione lungo le montagne d'Italia ”.

Venerdì 10 dicembre, alle ore 21 , nella Sala conferenze della Biblioteca regionale, via Torre del Lebbroso n. 2, Yuri Basilicò , ideatore del progetto Va’ Sentiero , intervistato da Luca Casali, giornalista, parlerà dell’esperienza di trekking lungo le montagne d’Italia che lo ha visto protagonista insieme ai suoi compagni di viaggio.



Definito in un articolo del 12 gennaio 2015 della CNN “il più grande tra i grandi cammini”, il Sentiero Italia è l’alta via che percorre tutte le catene montuose del Paese, toccando tutte le 20 regioni italiane (dal Friuli-Venezia Giulia alla Sardegna) e oltre 350 borghi montani, per un totale di oltre 8.000 km: una finestra sulle terre alte italiane, lunga 8 volte il Cammino di Santiago.

Va' Sentiero è un progetto nato da tre ragazzi - Yuri Basilicò, Sara Furlanetto e Giacomo Riccobono - accomunati dell’amore per le montagne e dalla voglia di fare qualcosa di concreto.

Un viaggio lento lungo il Sentiero Italia, iniziato nel 2019 e durato 15 mesi, che ha attraversato le montagne di tutto lo stivale, documentando tappa dopo tappa le Terre Alte, creando tra le altre cose una guida digitale e multilingua, un documentario e un libro fotografico, il tutto nell’ottica di alimentare il tessuto socio-economico di aree interne in via di spopolamento.

Basilicò racconterà questa incredibile spedizione che ha interessato anche la Valle d’Aosta, con tredici tappe tra i giganti delle Alpi. Un progetto no profit di valorizzazione del territorio che ha coinvolto tantissime persone, grazie all’iniziativa Walk with us! : ogni amante del trekking ha potuto affiancare i giovani camminatori anche per brevi tratti, al fine di vivere un’autentica esperienza di comunità in cammino.



I posti sono limitati, è richiesta la prenotazione on line: https://biblio.regione.vda.it

L’evento sarà trasmesso in streaming sul portale del Sistema bibliotecario valdostano.



Si ricorda che l’accesso alla conferenza è regolamentato e disciplinato dalla normativa vigente finalizzata a garantire la salute e la sicurezza dei partecipanti all'incontro. Dal 6 agosto 2021 è richiesta la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) , in ottemperanza al D. L. n. 105 del 23 luglio 2021.



Info: Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta.

Tel. 0165-274802 - email: brao-cultura@regione.vda.it .







COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Aoste, mercredi 1 er décembre 2021,

Va' Sentiero, sui clivi e sui colli. Histoire d’une randonnée à travers les montagnes de l’Italie

L’Assessorat des Biens culturels, du Tourisme, des Sports et du Commerce de la Région autonome Vallée d’Aoste annonce que la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori organise, dans le cadre de la manifestation annuelle Bibliorencontres Oltre la selva oscura, inspirée par la figure de Dante Alighieri et de la Journée internationale de la montagne 2021, une conférence intitulée Va' Sentiero, sui clivi e sui colli. Histoire d’une randonnée à travers les montagnes de l’Italie.

Vendredi 10 décembre, à 21h, dans la salle de conférences de la Bibliothèque régionale, Yuri Basilicò, concepteur du projet Va’ Sentiero, répondra aux questions du journaliste Luca Casali et parlera des nombreuses randonnées qu’il a effectuées avec ses compagnons de voyage à travers les montagnes de l’Italie.

Défini dans un article du 12 janvier 2015 de la CNN comme le « plus grand des grands sentiers », le Sentiero Italia est une haute voie, qui parcourt toutes les chaines de montagne du pays, traverse vingt régions italiennes (du Frioul-Vénétie Julienne à la Sardaigne) et plus de 350 bourgs de montagne, sur un itinéraire de plus de 8000 km, qui est huit fois plus long que celui du Chemin de Compostelle et offre donc une vision d’ensemble des hautes terres italiennes.

Yuri Basilicò, Sara Furlanetto et Giacomo Riccobono - trois jeunes qui partagent l’amour de la montagne et l’envie d’agir concrètement - sont à l’origine du projet Va' Sentiero. Leur lent périple, qui a duré quinze mois, a commencé en 2019 et traversé toutes les montagnes de la botte italienne : à travers un documentaire et un livre de photos, ainsi qu’avec la création, entre autres, d’un guide numérique multilingue, ces trois jeunes gens ont documenté chaque étape dans l’optique de décrire le tissu socio-économique des aires internes en voie de dépeuplement.

Basilicò racontera cette incroyable expédition, qui est également passée par la Vallée d’Aoste et comptait treize étapes dans les Alpes. De nombreuses personnes ont participé à ce projet sans but lucratif de valorisation du territoire, notamment grâce à l’initiative Walk with us! : chaque amateur de randonnée a pu accompagner les trois marcheurs, même sur de brefs trajets, pour partager avec eux une expérience authentique de « communauté en marche ».

Les places étant limitées, la réservation en ligne est nécessaire : https://biblio.regione.vda.it

La conférence sera diffusée en streaming sur le portail du SBV.

L’accès à la conférence est réglementé par la législation en vigueur visant à garantir la santé et la sécurité des participants à cette rencontre. Depuis le 6 août 2021, le Certificat vert Covid-19 (green pass) est requis, conformément au décret-loi n° 105 du 23 juillet 2021.

Pour tout renseignement complémentaire :

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, 2 rue de la Tour du Lépreux, Aoste.

Tél. 0165 274802 - courriel :

brao-cultura@regione.vda.it

