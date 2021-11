L’Assessorato dell’Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate ha indetto un’istruttoria pubblica per l’individuazione di un Soggetto del Terzo settore nell’ambito della procedura di co-progettazione, ai sensi degli artt. 55, 56 e 57 del D.lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, per la realizzazione e gestione di attività generali inerenti alle iniziative previste dal Progetto europeo n. 5162 “Giovani”, di cui al piano integrato PITEM-PROSOL finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia “Alcotra” 2014/2020 (FESR), per una spesa complessiva di 153.000 euro.



Il partenariato del Progetto è così composto:

- Azienda Sanitaria Locale CN1 (ASL CN) – partner capofila

- Métropole Nice Cote d’Azur (MNCA) – partner

- Provences Alpes Agglomération (PAA) – partner

- Regione Liguria (RL) - partner

- Regione autonoma Valle D’Aosta (RAVA) – Partner.



Al Soggetto del Terzo settore interessato alla co-progettazione è richiesta, al fine di organizzare e gestire le attività e le iniziative previste, una compartecipazione al finanziamento attraverso risorse non monetarie (organizzative, gestionali, collaborazione di volontari ed altro), da indicare nella proposta che verrà esaminata ai sensi dell’art. 11 dall’Avviso della presente istruttoria pubblica.



Possono partecipare alla presente istruttoria pubblica i seguenti Soggetti del Terzo settore:

· le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e provinciali attualmente previsti dalle normative di settore, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’articolo 101, commi 2 e 3, del Codice del Terzo settore;

· le Articolazioni territoriali e i Circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge n. 383/2000;

· le Fondazioni del Terzo settore, per le quali il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore si intende assolto attraverso l’iscrizione all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).



A pena di esclusione, i Soggetti del Terzo settore interessati a partecipare alla presente istruttoria pubblica dovranno far pervenire tramite PEC, all’indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it , o a mano o tramite servizio postale, all’Ente Regione autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Struttura Politiche educative – Ufficio politiche giovanili – Via Saint Martin de Corléans 250 – 11100 Aosta, entro e non oltre le ore 17:00 del 25 novembre 2021, apposito plico chiuso e sigillato con sopra riportata la denominazione del Soggetto concorrente.



L’accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra l’Amministrazione regionale e il soggetto selezionato, avrà decorrenza indicativamente dalla data di individuazione del Soggetto del Terzo settore fino al 31/12/2022, eventualmente prorogabile.



Le iniziative e le attività, oggetto della presente istruttoria pubblica, sono relative al modulo (workpakage) WP 3 - “Intercettare precocemente il disagio di preadolescenti ed adolescenti fragili” del Progetto europeo n. 5162 “Giovani” e sono così suddivise:



· WP 3.1 - Prevenzione intra ed extrascolastica

È previsto che vengano privilegiati interventi con studenti 11-16 anni, in quanto frequentanti un ordine di scuola maggiormente diffuso nelle aree rurali e montane. Saranno approfonditi temi quali prevenzione dell’abbandono scolastico, interculturalità, rapporto con i new media e dipendenze, utilizzando anche metodologie di mediazione e peer education. Tali interventi potranno approfondire ulteriori tematiche emerse come significative nell’ambito di una preventiva opera di mappatura sui comportamenti e sul benessere dei giovani del territorio.

E’ richiesto che le attività e le iniziative vengano realizzate nel periodo extrascolastico relativo agli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, tenuto conto che il Progetto terminerà il 31/12/2022.



· WP 3.3 - Sperimentazione di servizi e spazi virtuali di ascolto

A supporto delle attività verrà implementata un’app mobile volta a favorire l’accesso dei giovani destinatari del progetto ai servizi socio-sanitari presenti sul loro territorio.



· WP 3.4 - Formazione

Si prevede la realizzazione di un’azione formativa a supporto delle precedenti azioni, diversificata per temi e destinatari. Verranno realizzati dei workshop volti ad accrescere la capacità degli operatori di progettare interventi sociosanitari in maniera congiunta. Si realizzeranno eventi formativi destinati ad operatori sociosanitari in tema di lavoro di comunità, affido educativo, educativa rafforzata, educazione sessuale e parità di genere, media education e lavoro di gruppo.



Le istituzioni scolastiche vengono poi assunte come interlocutori e contesti privilegiati nell’indagare ed intercettare i bisogni dei ragazzi più giovani. A tal proposito, l’azione di prevenzione in contesto scolastico privilegerà interventi con studenti 11-16 anni, in quanto frequentanti un ordine di scuola maggiormente diffuso nelle aree rurali e montane.



L’avviso della presente istruttoria pubblica, la documentazione e la modulistica sono scaricabili sul canale tematico “Politiche giovanili” del sito internet istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta ( https://www.regione.vda.it/giovani/default_i.asp ) e sul portale web “QuiJeunes VDA” curato dall’Ufficio politiche giovanili ( www.giovani.regione.vda.it ).



Per informazioni è possibile rivolgersi ai funzionari dell’Ufficio politiche giovanili dott. Enrico Vettorato (tel. ufficio: 0165/275854 - mail: e.vettorato@regione.vda.it ) e dott.ssa Luisa Cossard (tel. ufficio 0165/275855 - mail: l.cossard@regione.vda.it ) o all’email u-polgiovanili@regione.vda.it .







