Dai dati Istat l’estate 2019 è risultata la migliore dal 2003 per numero di presenze

L’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali informa che, nell’ambito del salone del turismo TTG di Rimini, è stato assegnato il Premio Italia Destinazione Digitale 2019 , uno speciale riconoscimento dedicato a quelle regioni che, in base ai giudizi espressi in Rete, hanno particolarmente soddisfatto i viaggiatori tra settembre 2018 e agosto 2019.



Delle sei categorie previste, la Valle d’Aosta è risultata al secondo posto tra le regioni più accoglienti con un punteggio di 95.6, dietro solo al Trentino (95.7) e davanti all’Umbria (95.5). Lo studio ha preso in esame circa 20 milioni di recensioni online pubblicate dai viaggiatori su strutture ricettive, ristorazione e attività all'aria aperta.



Esprimiamo grande soddisfazione per il riconoscimento – dichiara l’Assessore Laurent Viérin – perché ottenuto al termine di uno studio effettuato su vasta scala. Questo risultato conferma l’apprezzamento del pubblico per le nostre proposte, per le nostre eccellenze e per il nostro modo di accogliere il turista e conferma che le scelte fatte e le azioni messe in campo vanno nella direzione giusta, come confermato peraltro dai dati in nostro possesso sulla stagione estiva appena conclusa .



I dati raccolti con la rilevazione Istat “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” consegnano degli ottimi risultati per l’estate appena conclusa che risulta essere la migliore dal 2003 per numero di presenze. Considerando gli ultimi dati disponibili nel loro complesso, i tre mesi estivi di giugno, luglio e agosto fanno registrare un incremento complessivo delle presenze pari al 5% rispetto al 2018 (68.077 presenze in più).

Tra gli italiani, le provenienze di prossimità (Lombardia, Piemonte e Liguria) aumentano i loro flussi turistici (rispettivamente: +4%, +6%, +6%). Notevoli gli aumenti delle altre principali provenienze italiane: Toscana +10%, Emilia-Romagna +5% e Lazio +4%.

Tra gli stranieri si confermano sugli ottimi risultati del 2018 i turisti provenienti dalla Francia, incrementano in modo significativo i turisti dei Paesi Bassi +23%, della Svizzera +16%, della Germania +7%, del Belgio +9%, U.S.A. +12%, della Repubblica Ceca +84%



I risultati evidenziano un aumento significativo delle presenze sia italiane sia stranire - prosegue l’Assessore Viérin – e in particolare per le regioni di prossimità, in cui abbiamo e stiamo investendo in termini di azioni di promozione. In generale siamo molto soddisfatti dell’andamento turistico e i numeri confermano la bontà delle scelte e delle azioni intraprese per cercare di fornire un prodotto di qualità capace di incontrare il favore dei visitatori. In uno scenario turistico variegato è indispensabile analizzare le informazioni che ci permettono di supportare le scelte strategiche e indirizzare così le azioni future .







Fonte: Assessorato del

Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali – Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste