L’Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Mauro Baccega , è intervenuto nel dibattito consiliare in corso oggi, mercoledì 6 marzo 2019 , in risposta ad un’interrogazione sulla fornitura di presidi medici ai soggetti affetti da diabete mellito da parte dell’Azienda Usl.



In Valle d’Aosta – ha detto l’Assessore Baccega - sono ben 5.500 i pazienti che si confrontano con il Diabete e 30 pazienti sono under 18.

I dispositivi medici erogabili agli assistiti affetti da diabete quali microinfusori per insulina, strisce reattive con relativi glucometri, pungidito, lancette, monitoraggio sottocutaneo continuo della glicemia, dispositivi per la somministrazione dell’insulina e le relative modalità di erogazione sono disciplinate dalla DGR n. 1237/2005.



L’approvvigionamento dei dispositivi medici – ha spiegato Baccega - avviene da parte dell’Azienda USL Valle d’Aosta mediante procedure ad evidenza pubblica, garantendone una vasta gamma e una pluralità di marche.

Il costo medio annuo per la dotazione di aghi e strisce reattive per la misurazione della glicemia, calcolando 5 misurazioni al giorno è di 185 euro a paziente. I pazienti adulti sono circa 800 per una spesa stimabile in 148 mila.

Per i pazienti affetti da Diabete Mellito di Tipo 1 in età pediatrica (4-17 anni) sono garantiti i presidi per la misurazione della chetonemia e dei dispositivi di automonitoraggio che adottano il sistema FGM (flash glucose monitoring) , le cui linee di indirizzo sulle modalità di erogazione sono disciplinate dalla DGR n. 343/2018. I presenti dispositivi hanno un costo unitario pari a mille 400 euro circa, che per gli attuali 30 pazienti minori comportano una spesa stimata in 42 mila euro. I pazienti affetti da Diabete mellito in età pediatrica sono da anni seguiti presso il reparto di Pediatria dalla Dottoressa Bobbio e dalla Dottoressa Bertone.

Il trend dei nuovi esordi in età prescolare è in aumento come nel resto del Paese. Si tratta di pazienti complessi che presentano peculiarità nella gestione, in particolare nella necessità di presidi idonei e trattandosi di patologia cronica, una gestione ottimale della malattia è fondamentale.

Nel breve periodo verranno effettuati incontri tra le strutture competenti (diabetologia, pediatria, economato, tecnologie) per armonizzare ulteriormente le procedure di acquisto e di distribuzione dei dispositivi medici.



Dal paragone tra i vari dati rilevati – conclude l’ Assessore - risulta come nella nostra Regione, rispetto alla media nazionale, i pazienti ricevono presidi in numero più che adeguato e la patologia viene gestita a livello prevalentemente ambulatoriale con un deciso orientamento all'appropriatezza dei ricoveri ospedalieri e con un buon compenso metabolico.







Fonte: Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali – Ufficio stampa Regione autonoma Valle d’Aosta