L’Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro informa che è possibile rivedere l’incontro di formazione “ La legge 162/2021 al vaglio delle imprese e dei lavoratori per un cammino condiviso ”, organizzato in collaborazione con il Consiglio Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Aosta, tenutosi il 21 febbraio 2022, al link https://youtu.be/RanOMeyRm2M .

L’incontro, con l’obiettivo di stimolare una riflessione intorno alle novità introdotte dalla nuova legge 162/2021 rispetto alla parità di genere in ambito lavorativo, ha visto gli interventi dell’Onorevole Chiara Gribaudo, in collegamento da Roma, dell’avv.ta Tatiana Biagioni, Presidente dell’Associazione Giuslavoristi Italiani, e dell’avv.ta Prof.ssa Giovanna Pacchiana Parravicini , Presidente dell’Associazione Giuslavoristi Italiani Sezione Piemonte e Valle d’Aosta. Ha moderato l’avv.ta Giovanna Prato , Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Biella.

La nuova legge, della quale sono state trattate le principali novità, ha l’obiettivo di rafforzare il Codice delle Pari opportunità (d.lgs. 198/2006) e inserire un sistema di certificazione e conseguente premialità per le aziende virtuose e inasprire l’apparato di sanzioni e controlli. L’incontro, però, apre anche a riflessioni di più ampio respiro, volte alla riduzione del gender gap in Italia.



“ L’Italia è l’unico paese europeo che ha la famigerata curva a L dell’occupazione femminile ” riporta l’avv.ta Giovanna Prato “ negli altri paesi, si entra nel mondo del lavoro, dopo la nascita del primo o del secondo figlio si esce, dunque la curva scende, e poi si ritorna e la curva sale. E’ una curva a U. In Italia, invece, una volta che usciamo, siamo uscite e non rientriamo più. Si disperde un patrimonio aziendale ”. Per migliorare la condizione occupazionale femminile e assicurare la parità di genere, l’avv.ta Biagioni ritiene che “ rispetto al passato, dove le norme erano a protezione, oggi bisogna superare la semplice protezione ma è necessario pensare al welfare e alla condivisione genitoriale, a supporto di chi vuole lavorare ”. Per l’avv.ta Giovanna Pacchiana Parravicini , che ha portato la prospettiva delle aziende, “ Questa legge completa un percorso evolutivo della normativa antidiscriminatoria e (…) consente all’azienda di guardarsi allo specchio, perché spesso dei comportamenti discriminatori non sono percepiti come tali e quindi l’azienda, nella quotidianità della gestione dei rapporti di lavoro, non ha modo di rendersi conto di ciò che sta avvenendo o di ciò che potenzialmente potrebbe avvenire. ”



L’Onorevole Chiara Gribaudo afferma “ I processi vanno accompagnati. La legge 162 è uno dei tasselli, ma non è l’unico tassello che deve essere inserito. L’altro aspetto indispensabile, per favorire un’occupazione diversa e un passaggio dalla conciliazione tutta declinata al femminile a una condivisione genitoriale, è quello di ragionare su un’idea di part-time di coppia agevolato come fa la Germania. Serve invertire la tendenza con delle misure, anche economicamente sostenute, forti, che producano uno shock, non solo nel mondo del lavoro, ma anche dal punto di vista culturale nel Paese, ricordando che si è genitori in due. ”

L’Assessore Luigi Bertschy introduce l’incontro di formazione “Ringrazio l’Ordine degli Avvocati di Aosta, in particolare l’avv.ta Alessandra Fanizzi, Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Aosta con la quale abbiamo avuto modo di organizzare questo incontro per parlare di un tema essenziale, quale la parità di genere in ambito lavorativo, alla presenza di tanti attori sociali. Ritengo importante che norme così rilevanti vengano discusse anche a livello locale. L’auspicio è che sia il primo di tanti appuntamenti per la progettazione condivisa di politiche così rilevanti per il futuro e la crescita della nostra comunità.”



A seguire l’intervento di Katya Foletto , neo Consigliera Regionale di Parità “L'incontro è stato davvero tempestivo, utile ed interessante. La legge 162 del 2021 prevede l'ampliamento della tutela antidiscriminatoria introducendo il concetto di discriminazione indiretta e premia attraverso la certificazione di genere, le aziende virtuose che dimostrano attenzione alla parità. Cambiano anche il ruolo delle Consigliere di parità Nazionale e territoriali che sono chiamate ad elaborare i rapporti biennali delle aziende. Il cammino per la piena occupazione femminile è ancora molto lungo e irto di ostacoli, l'aumento delle diseguaglianze di genere è stato evidente con la pandemia e la legge 162/2021 va nella direzione di trasformare il tema dell'occupazione femminile da una sola questione di genere ad una questione che riguarda lo sviluppo economico del Paese. Pur con delle criticità e delle misure di accompagnamento necessarie è un provvedimento molto positivo”.

