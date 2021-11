L'Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro della Regione Autonoma Valle d'Aosta invita le imprese locali a partecipare alla 3a tappa del road show "Destinazione Export" in programma giovedý 18 novembre dalle ore 11.00 alle 12.30 . L'incontro Ŕ volto ad approfondire gli strumenti e le misure di supporto all’export messi a disposizione dal Sistema Paese e riuniti nel portale Export.gov.it.



“Questo evento si configura come un importante momento di confronto – sottolinea l’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro Luigi Bertschy – sarÓ l’occasione per conoscere le misure e gli strumenti messi a disposizione sia dallo stato sia dell’Amministrazione Regionale e dagli enti a servizio delle imprese presenti sul territorio valdostano per quanto concerne l’internazionalizzazione, oggi come non mai un’opportunitÓ di sviluppo e crescita in questo momento di ripartenza.”



Il Roadshow Ŕ promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, SACE, SIMEST e l'Agenzia ICE, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni e Unioncamere.

Gli incontri, ospitati da diverse regioni in modalitÓ live streaming, saranno un’occasione unica per ripercorrere il "journey dell’esportatore" e i 7 passi fondamentali per pianificare la propria presenza nei mercati esteri e perfezionare la propria strategia di internazionalizzazione.



"Destinazione Export" si svolge in 4 tappe. Ciascun appuntamento Ŕ dedicato a specifici ambiti territoriali secondo il seguente calendario:

1. Tappa Sud - Regioni coinvolte: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia - Lunedý 27 settembre, ore 10:00 – 12:30

2. Tappa Nord-Est - Regioni coinvolte: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Veneto e Toscana - Mercoledý 20 ottobre, ore 11:00 – 12:30

3. Tappa Nord-Ovest - Regioni coinvolte: Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta - Giovedý 18 novembre, ore 11:00 – 12:30.

4. Tappa Centro - Regioni coinvolte: Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna e Umbria - Martedý 14 dicembre, ore 11:00 – 12:30



Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta interverranno Marco Riccardi – Dirigente della Struttura attrattivitÓ del territorio, internazionalizzazione e artigianato di Tradizione - e Claudia Carnevali – Sportello promozione, innovazione e internazionalizzazione ALPS Enterprise Europe Network, Servizio associato fra la Camera valdostana delle imprese e delle professioni e Unioncamere Piemonte.



La partecipazione Ŕ gratuita previa registrazione al seguente link https://export.gov.it/eventi/roadshow-regionale-tappa-nord-ovest



Per maggiori informazioni portale.export@sace.it





Fonte: Assessorato dello Sviluppo economico, Formazione e Lavoro – Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d’Aosta/VallÚe d’Aoste