Aosta, martedì 15 maggio 2018



L'Assessorato dell’Istruzione e cultura organizza il Mercatino del libro usato della Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta



24-25-26 maggio 2018

Spazio espositivo di fronte alla sala conferenze



La Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta propone la seconda edizione primaverile del Mercatino del libro usato , che si svolgerà da giovedì 24 a sabato 26 maggio 2018, con orario continuato dalle 9 alle 19 .

Ormai da alcuni anni la Biblioteca regionale propone la vendita di libri dismessi dal Sistema bibliotecario valdostano. Per la seconda volta si offre al pubblico un’edizione primaverile del Mercatino . Lo slogan che accompagna l’iniziativa è Porta un libro in vacanza! , proprio perché si offre la possibilità di acquistare un libro da spiaggia a poco prezzo. Il sistema è quello del prezzo decrescente: dai tre euro del 24 maggio, ai due euro del 25 fino al tutto a 1 euro del 26 maggio.

Saranno posti in vendita circa duemila documenti tra romanzi, guide turistiche, libri per bambini e ragazzi e alcune videocassette.

Si tratta di libri usati e videocassette che non sono più utili al servizio pubblico: libri posseduti in più copie, volumi di cui esistono edizioni più aggiornate, libri che da tempo non vengono più richiesti, libri non in buono stato, ma non al punto da dover essere inviati al macero.

L’iniziativa, come evidenziato dall’Assessore all’Istruzione e cultura, dà attuazione alla normativa in materia di dismissione dei documenti del Sistema bibliotecario, e al tempo stesso, è l’occasione per dare ai libri una seconda vita attraverso la pratica positiva del riuso.





Fonte: Assessorato dell'Istruzione e cultura – Ufficio stampa Regione autonoma Valle d'Aosta

Aoste, mardi 15 mai 2018



L'Assessorat de l’Education et de la culture organise le Marché du livre d’occasion de la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste

Les 24, 25 et 26 mai 2018

Espace d’exposition en face de la salle de conférence



La Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste propose au public la seconde édition printanière du Marché du livre d’occasion , qui se déroulera du jeudi 24 au samedi 26 mai 2018, de 9h à 19h, sans interruption .

Depuis plusieurs années, la Bibliothèque régionale met en vente les livres que le Système Bibliothécaire Valdôtain retire de ses rayons mais c’est seulement la deuxième fois qu’elle organise cette manifestation au printemps. Le slogan de cette initiative est « Emporte un livre en vacances ! », précisément parce qu’elle offre à tous la possibilité d’acheter un « livre de plage » à prix réduit.

La vente est effectuée selon le système du prix décroissant : 3 euros le 24 mai, 2 euros le 25 mai et pour finir, « tout à 1 euro » le 26 mai.

Près de 2000 livres seront mis en vente : romans, guides touristiques, livres pour enfants et adolescents, mais aussi quelques vidéocassettes.

Il s’agit de livres usagés et de cassettes vidéos qui ne sont plus utiles au service public parce que ce dernier en possède plusieurs exemplaires, ou parce que de nouvelles éditions mises à jour ont été publiées depuis, ou encore parce que nul ne les demande plus depuis longtemps, ou bien parce qu’ils ne sont plus en bon état, mais pas au point d’être envoyés au pilon.

Cette initiative, comme souligné par l’Assesseur à l’Education et à la culture, est prévue par le règlement en matière de désherbage du Système Bibliothécaire Valdôtain et présente l’avantage de donner aux livres une deuxième vie, grâce au recyclage.





Pour tout renseignement, téléphoner au 0165 27 48 85 - Assessorat de l'Education et de la culture - Système Bibliothécaire Valdôtain

Source: Assessorat de l'Education et de la culture – Bureau de presse Région autonome Vallée d'Aoste