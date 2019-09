Durante il prossimo autunno saranno molti gli appuntamenti dedicati alla promozione delle eccellenze agroalimentari della nostra regione, legati ai sapori e alla tradizione della nostra tavola. In particolare, l’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali nei primi due fine settimana del mese di ottobre organizza Lo Pan ner – I pani delle Alpi e Marché au Fort.



Le iniziative sono realizzate con la collaborazione degli enti del territorio: per Marché au Fort , il Comune di Bard, il Forte di Bard, la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, il Centro Europ Direct Vallée d’Aoste, Grand Saint Bernard – le Tunnel, per Lo Pan Ner – I pani delle Alpi , i 51 Comuni della Regione che hanno aderito all’iniziativa, il Comune di Gressan, l’Institut Agricole Régional, l’Associazione CiboèSalute, l’IVAT e l’Associazione Italiana Food Blogger, e per la Fita di pomme , il Comune di Gressan e la locale Pro Loco.



Domenica 6 ottobre si svolgerà a Gressan la 37a edizione della Fita di pomme, unita quest’anno alla giornata conclusiva della 4° Festa transfrontaliera Lo Pan Ner - I pani delle Alpi. Quest’ultima iniziativa, che da regionale è diventata nel tempo transnazionale, oltre a valorizzare il nostro Pan ner rappresenta la tradizione del ritrovarsi intorno ai forni dei villaggi, espressione di una comunità e recupero di emozioni: i circa 1000 volontari sparsi sul territorio che durante la giornata del sabato cuociono il pane ne sono la testimonianza.



Gressan è lieta di ospitare la “37° Fita di Pomme – commenta il sindaco di Gressan Michel Martinet - appuntamento che ormai si può considerare una tradizione del nostro territorio che negli ultimi anni è stata anche veicolo per far conoscere i prestigiosi monumenti storici presenti nel Comune. E’ un’occasione unica, in un contesto favoloso, nel quale migliaia di persone potranno ammirare le bellezze del nostro comune e gustare oltre alle nostre prelibate “Pommes” anche altri prodotti tipici della Valle d’Aosta .

Domenica 13 ottobre , dalle ore 9.30 alle ore 18, nel Borgo di Bard, ai piedi del Forte, ritorna Marché au Fort, la mostra-mercato alla scoperta delle eccellenze agroalimentari valdostane. Saranno circa 100 espositori a rappresentare le produzioni della filiera agroalimentare della nostra regione: dai salumi ai formaggi, dal miele ai prodotti da forno, dalle carni ai vini e alle produzioni ortofrutticole, risultato del lavoro portato avanti con impegno dagli agricoltori e dai produttori dove storia e tradizioni si legano alle tecniche di coltivazione e produzione così da raggiungere livelli di eccellenza. L’elenco completo degli espositori è scaricabile sul sito www.regione.vda.it/agricoltura .



L’ormai consolidato appuntamento di Marché au Fort, inserito nella splendida cornice del Forte di Bard, si inserisce tra quelli organizzati dall’Assessorato per promuovere e valorizzare il comparto agroalimentare, con l’obiettivo di sviluppare le potenzialità di questo settore in un’ottica di offerta turistica e culturale integrata – dichiara l’Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali Laurent Viérin – Accanto a Marché au Fort, che nel corso degli anni è cresciuto sia in termini di presenze – attirando in modo particolare il turismo di prossimità – sia di qualità dei prodotti, nella nostra regione nel periodo autunnale ci sono molte iniziative dedicate alle eccellenze della filiera enogastronomica, e il fatto di unire, quando è possibile, gli appuntamenti, va proprio nella direzione di valorizzare e promuovere non solo i singoli prodotti ma tutto il territorio . Ne è un esempio l’unione della giornata conclusiva della 4° Festa transfrontaliera Lo Pan Ner - I pani delle Alpi con la Fita di pomme di Gressan e anche l’appuntamento di MeleVallée di Antey Saint-André che da alcuni anni si svolge nella stessa giornata di Marché au Fort. La valorizzazione del settore frutticolo, in particolare della mela valdostana, vede impegnati sul territorio diversi enti e associazioni che dedicano al frutto più diffuso in Valle d’Aosta appuntamenti ormai consolidati. A Antey Saint-André, nel fine settimana del 12 e 13 ottobre, il programma di MeleVallée prevede oltre a mostre e esposizioni dedicate alla mela, anche un’attività informativo-didattica curata dai tecnici dell’Assessorato, così che i visitatori potranno scoprire le nuove e le vecchie varietà di mele valdostane, che fanno parte della nostra cultura.



Anche nell’edizione 2019 la Chambre valdôtaine per incentivare la conoscenza e la diffusione dei prodotti enogastronomici del territorio, propone l’Iniziativa “Sapori valdostani offerti dalla Chambre” . I visitatori che completeranno l’apposita Tessera punti in distribuzione presso gli espositori aderenti all’iniziativa, potranno usufruire di un Buono prodotti del valore di 10 euro ogni 50 euro di spesa effettuata al Marché. Il buono potrà essere ritirato presso i punti appositamente allestiti lungo il percorso e dovrà essere utilizzato presso un unico espositore.



Oltre a rappresentare un’eccezionale vetrina di promozione della nostra offerta turistica e culturale, Marché au Fort costituisce anche una importante occasione di vendita per i nostri produttori – spiega il Presidente della Chambre, Nicola Rosset – proprio al fine di favorire questo aspetto attraverso un sempre maggiore afflusso di visitatori, con un conseguente aumento degli acquisti, la Chambre ha voluto, per questa edizione 2019 della manifestazione, aumentare da 1400 a 1600 la tiratura dei buoni prodotto, ed intensificare l’azione di promozione dell’iniziativa sia sul mercato svizzero, affiancando a quanto fatto nella zona del vallese anche l’area di Ginevra, sia nelle regioni limitrofe del Piemonte e Liguria e con una particolare attenzione all’area della Lombardia. L’obiettivo è quello di aumentare l’indotto derivante dalla manifestazione non solamente per le imprese che partecipano alla manifestazione, ma per tutto il sistema economico nel suo complesso, dall’accoglienza alla ristorazione, dal commercio all’artigianato.





Nel corso dell’intera giornata, nel Borgo di Bard, sono previste diverse attività divulgative e laboratoriali legate in particolare alle diverse varietà della mela coltivata in Valle d’Aosta, nonché animazioni itineranti, visite guidate a Casa Nicole, ai musei, alle prigioni e alle esposizioni del Forte.



Marché au Fort è un’iniziativa molto sentita non solo nel Comune di Bard ma in tutta la Bassa Valle – sottolinea la Sindaca di Bard Deborah Jacquemet – per il forte richiamo che esercita sui tanti turisti ma anche per i valdostani. che approfittano di quest’occasione per visitare il nostro Borgo. E’ una giornata in cui tutta la comunità partecipa dando la propria disponibilità per la buona riuscita della manifestazione.



Grazie alla collaborazione della Società Grand Saint Bernard – le Tunnel, i visitatori del Marché au Fort che acquistano il biglietto A/R al tunnel del Gran San Bernardo, e effettuano acquisti per un importo minimo di euro 15, potranno ricevere un passaggio omaggio per il Traforo. Per beneficiare del passaggio omaggio i visitatori del Marché devono presentare alla biglietteria del Traforo, oltre al biglietto A/R acquistato, il Coupon Passage Hommage che si può richiedere al Marché presso i punti indicati in loco.



Come avviene ormai da alcuni anni nella giornata di Marché au Fort, domenica 13 ottobre , si svolgerà a Antey Saint-André MeleVallée , iniziativa dedicata alle mele che inizierà già sabato 12 ottobre.



Fonte: Assessorato del

Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali – Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste