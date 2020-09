L’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta comunica che martedì 8 settembre 2020, alle ore 21.00 , si terrà il terzo appuntamento online della rassegna BiblioRencontres 2020 PrésVerts, La botanica di Raffaello: il Rinascimento, la scoperta dell’Antico e quella del Nuovo Mondo , a cura della professoressa Giulia Caneva. La conferenza rientra nell’ambito della rassegna BiblioRencontres 2020 PrésVerts, ispirata all’Anno Internazionale della salute delle piante, così proclamato dalle Nazioni Unite. L’evento vuole inoltre rendere omaggio al grande genio urbinate Raffaello Sanzio, a 500 anni dalla sua morte.

Sulla scia del nuovo spirito del Rinascimento, Raffaello e gli artisti della sua scuola abbandonarono lo stile di rappresentazione della natura tipico del Medioevo. La “Loggia di Amore e Psiche” nella residenza di Agostino Chigi a Roma, così come la “Loggia di Raffaello” in Vaticano, rappresentano esempi eccezionali di questo nuovo interesse per la natura e della nuova reinterpretazione dell’arte antica. Si tratta in entrambi i casi di meravigliosi e rilevanti esempi di “inventari” della biodiversità, i quali raccolgono migliaia di immagini di elementi vegetali, per un totale di circa 170 differenti specie nella “Loggia di Amore e Psiche” e 100 nel caso della “Loggia di Raffaello”. Nel caso della residenza dei Chigi (oggi nota come Villa Farnesina e sede dell’Accademia Nazionale dei Lincei) la diversità vegetale detiene il record assoluto per quanto riguarda la ricchezza e il numero di specie, le quali vanno a costituire i festoni rappresentati sulla volta della Loggia. È inoltre opportuno sottolineare che è proprio qui che è possibile datare le prime rappresentazioni della presenza, in Europa, di specie provenienti dal continente americano, a meno di venti anni dal ritorno di Cristoforo Colombo dalla sua prima spedizione.

La conferenza sarà trasmessa in prima visione sul canale Youtube del Sistema Bibliotecario Valdostano BiblioRencontres .

Giulia Caneva è professore ordinario di Botanica Ambientale e Applicata all’Università degli studi Roma Tre; membro della Società Botanica Italiana dal 1980 e Coordinatrice del gruppo di Lavoro per le Botaniche applicate dal 2001. Dal 1984 membro della Società Italiana di Scienza della Vegetazione. Dal 2010 è direttore del Centro di Ateneo di studi su Roma dell’Ateneo (CROMA). Giulia Caneva ha una vasta esperienza di ricerca e di didattica sulle tematiche del biodeterioramento dei materiali e del loro controllo, della pianificazione botanica in aree archeologiche e monumentali e della valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali, grazie ad attività condotte fin dagli anni ’80 presso l’Istituto Centrale del Restauro (1983-1993) e ICCROM, poi continuate in ambito universitario. E’ autrice di oltre 200 articoli nazionali e internazionali e di 21 testi monografici. Coautrice del libro “Raffaello e l'immagine della natura. La raffigurazione del mondo naturale nelle decorazioni delle Logge vaticane.” La sua ultima pubblicazione è “Il pino domestico”, apparsa nella collana di Laterza, “La nazione delle piante”, diretta da Stefano Mancuso.

Il 31 gennaio scorso, la Prof.ssa Giulia Caneva ha ricevuto il Premio "Arte e Scienza" bandito dalla Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli.



Per informazioni: Biblioteca regionale Bruno Salvadori, via Torre del Lebbroso 2, Aosta. Tel. 0165-274802 email: pib.adulti@regione.vda.it



COMMUNIQUE DE PRESSE



Aoste, 1 er septembre 2020

BiblioRencontres 2020 PrésVerts: une conférence

pour célébrer Raffaello 500 ans après sa mort

L’Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce, de l’Agriculture et des Biens culturels de la Région autonome Vallée d’Aoste communique que la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste a programmé le troisième rendez-vous en ligne de l’initiative culturelle « BiblioRencontres PréVerts », qui traite cette année des diverses facettes du thème environnemental indiqué par la résolution de l’ONU A/RES/73/252 liée à l’Année internationale de la santé des végétaux.

C’est donc mardi 8 septembre, à 21h00, que sera transmise en avant-première la vidéoconférence de la professeure Giulia Caneva qui abordera le thème de « La botanica di Raffaello: il Rinascimento, la scoperta dell’Antico e quella del Nuovo Mondo ». Cette soirée constituera également un hommage à Raphaël, ce génie né à Urbino, à l’occasion du 500 e anniversaire de sa disparition.

Cette conférence sera accessible sur la chaîne Youtube du Système Bibliothécaire Valdôtain BiblioRencontres .

Dans le cadre du nouvel esprit de la Renaissance, Raphaël et les artistes de son école abandonnent le style de représentation de la nature typique du Moyen-Âge. La « Loge d’Amour et Psyché », dans la résidence d’Agostino Chigi à Rome, ainsi que la « Loge de Raphaël » au Vatican, constituent des exemples exceptionnels de ce nouvel intérêt pour la nature et de la réinterprétation de l’art antique. Il s’agit, dans les deux cas, de merveilleux et remarquables exemples d’« inventaires » de la biodiversité, qui comportent des milliers d’images d’éléments végétaux, comprenant environ 170 espèces différentes pour la « Loge d’Amour et Psyché » et une centaine pour la « Loge de Raphaël ». L’œuvre réalisée dans la résidence des Chigi (connue aujourd’hui comme Villa Farnesina, où siège l’ Accademia Nazionale dei Lincei ), s’adjuge le record absolu de diversité végétal, du fait de la richesse et du nombre des espèces qui festonnent la voûte de la loge. Il faut également souligner que cela nous permet de dater les premières représentations de la présence en Europe d’espèces provenant du continent américain, moins de vingt ans après le retour de Christophe Colomb de sa première expédition.

Giulia Caneva est professeure ordinaire de Botanique environnementale et appliquée à l’Université Roma Tre , membre de la Società Botanica Italiana depuis 1980 et coordinatrice du groupe de travail pour les botaniques appliquées depuis 2001. Elle est également, depuis 1984, membre de la Società Italiana di Scienza della Vegetazione . Depuis 2010, elle dirige le Centro di Ateneo di studi su Roma (CROMA) de son université. Giulia Caneva dispose d’une grande expérience dans le domaine de la recherche et de la didactique sur les thèmes de la biodétérioration des matériaux et du contrôle de celle-ci, de la planification botanique des sites archéologiques et monumentaux, ainsi que de la valorisation des biens culturels matériels et immatériels, grâce aux activités exercées depuis les années 1980 au sein de l’ Istituto Centrale del Restauro (1983-1993) et de l’ ICCROM , puis dans le cadre universitaire. Elle a publié plus de 200 articles sur des revues nationales et internationales, ainsi que 21 monographies et est co-autrice du livre Raffaello e l'immagine della natura. La raffigurazione del mondo naturale nelle decorazioni delle Logge vaticane . Son dernier ouvrage, intitulé Il pino domestico a été publié par Laterza dans le cadre de la collection La nazione delle piante , dirigée par Stefano Mancuso.

Le 31 janvier dernier, la professeure Giulia Caneva a remporté le prix « Arte e Scienza » décerné par la Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli .



Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez vous adresser à la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste, 2, rue de la Tour du Lépreux – tél. : 0165 274802, courriel : pib.adulti@regione.vda.it



