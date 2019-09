L’Assessorato al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Berni culturali ricorda che Plaisirs de Culture 2019 prosegue la sua programmazione con un calendario per tutti i gusti fatto di eventi, manifestazioni, conferenze e visite a siti, musei e monumenti distribuiti sull’intero territorio regionale da Courmayeur a Pont-Saint-Martin.



Nel dettaglio il programma per le giornate di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 settembre ad Aosta e fuori città.



Lunedì 16 settembre

AOSTA

Tesori nascosti

Gli Artisti nella Preistoria e gli Artisti nella storia saranno i protagonisti delle visite guidate che si terranno, rispettivamente, all’Area megalitica e al MAR-Museo Archeologico Regionale.

Tesori svelati, invece, con la presentazione dei recenti interventi di restauro su opere d’arte sacra presso il Palazzo Vescovile.



FUORI CITTÀ

Incontri, conferenze e riflessioni

Alla Tour de l’Archet di Morgex prende il via un seminario di alta formazione aperto a tutti (su prenotazione) dedicato alla relazione fra letteratura e scienza.



Tradizioni e antichi saperi

A Lillianes, nella valle del Lys, un’interessante mostra fotografica allestita dal Comune di Lillianes in collaborazione col BREL-Bureau régional ethnologie et linguistique, celebra il tradizionale gioco della rouotta ( comune.lillianes.ao.it/it-it/home ).



Martedì 17 settembre

AOSTA

Tesori nascosti

Proseguono le visite didattiche alla scoperta degli “Artisti nella Preistoria” e degli “Artisti nella storia” all’Area megalitica e al MAR.

Di notevole interesse, sempre all’Area megalitica, la proiezione, in anteprima valdostana, del documentario Il Viaggiatore del Nord di Alessandro Stevanon e della ditta Akhet, dedicato al guerriero ritrovato all’interno di un tumulo funerario in occasione degli scavi archeologici per l’ampliamento dell’Ospedale regionale. La proiezione sarà anticipata da una breve conferenza dell’archeologa Alessandra Armirotti e da una performance dell’attore Andrea Damarco.

E infine un’originale proposta di scoperta dell’ Aosta che ti manca con una visita guidata del quartiere Cogne tra architettura, urbanistica e società organizzata dall’Archivio storico regionale.



FUORI CITTÀ

Tradizioni e antichi saperi

A Lillianes, nella valle del Lys, segnaliamo l’interessante mostra fotografica allestita dal Comune di Lillianes in collaborazione col BREL-Bureau régional ethnologie et linguistique, celebra il tradizionale gioco della rouotta .



Incontri, conferenze e riflessioni

Alla Tour de l’Archet di Morgex prosegue il seminario di alta formazione aperto a tutti (su prenotazione) dedicato alla relazione fra Letteratura e Scienza ( sapegno.it ).

A Saint-Pierre il castello Sarriod de La Tour ospita l’incontro Valle d’Aosta e UNESCO : un confronto tra operatori, esperti e professionisti che, a diverso titolo, stanno seguendo le proposte di candidatura UNESCO per il territorio valdostano ( unescogiovani.it ).



Mercoledì 18 settembre

AOSTA

Tesori nascosti

Da oggi fino a venerdì 20 all’Area megalitica si inizia a… giocare MEGALITICO con una nuova caccia al tesoro alla ricerca dei Giganti di pietra! Una divertente attività per bambini (6-12 anni) e famiglie per scoprire questo sito straordinario in maniera spontanea e divertente tra mappe, indizi e indovinelli.

Continuano anche oggi le visite didattiche dedicate agli “Artisti nella Preistoria”.

Sempre in tema archeologico al MAR proseguono le visite sugli “Artisti nella storia”.

Mostre

Al Centro Saint-Bénin visita guidata alla mostra fotografica Steve McCurry. Animals .



FUORI CITTÀ

Tradizioni e antichi saperi

È rivolta ai più piccoli la divertente attività didattica Mucche bislacche al MAV-Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione, di Fénis: all’interno della Falegnameria didattica si potranno realizzare simpatiche mucche colorate ( museo@lartisana.vda.it ).

Fiori e leggende al Jardin des Anciens Remèdes di Jovençan: i fiori possono dire molte cose ma occorre saperli ascoltare… ( anciensremedesjovencan.it/ )

A Lillianes per l’interessante mostra fotografica allestita dal Comune di Lillianes in collaborazione col BREL-Bureau régional ethnologie et linguistique, celebra il tradizionale gioco della rouotta ( comune.lillianes.ao.it/it-it/home ).



Incontri, conferenze e riflessioni

Alla Tour de l’Archet di Morgex, infine, prosegue il seminario tra Letteratura e Scienza cui si aggiunge una divertente visita guidata per bambini Con occhi diversi ( sapegno.it ).



Giovedì 19 settembre

AOSTA

Tesori nascosti

Archeologia ancora protagonista con le visite didattiche al MAR e all’Area megalitica dove prosegue, inoltre, la caccia al tesoro per bambini Alla ricerca dei Giganti di pietra! .

Con l’Archivio storico regionale un’interessante passeggiata alla scoperta del quartiere Cogne dal tema Nascita e sviluppo di un quartiere operaio .

Mostre

La Struttura Attività espositive propone un interessante percorso di scoperta dell’opera di Lucio Fontana con una visita guidata alla mostra Lucio Fontana. La sua ombra lunga, quelle tracce non cancellate .



FUORI CITTÀ

Per gli amanti del contemporaneo

La magia dell’ombra per un invito speciale al Castello Gamba di Châtillon: un pomeriggio interamente dedicato all’ombra, prima con un atelier creativo per bambini e ragazzi dedicato all’”ombra in pittura” e, a seguire, L’ombra e il suo doppio : storytelling performativo di musica e teatro ispirato alla fiaba L’ombra di Hans Christian Andersen (castellogamba.vda.it).

Tradizioni e antichi saperi

Continua a Lillianes la mostra fotografica dedicata al gioco tradizionale della rouotta allestita dal Comune in collaborazione col BREL. ( comune.lillianes.ao.it/it-it/home )



Incontri, conferenze e riflessioni

Prosegue, alla Tour de l’Archet di Morgex, il seminario tra Letteratura e Scienza organizzato dalla Fondazione Natalino Sapegno. ( sapegno.it )



Info: +39 348 3979195

(dal 9 settembre, orario 9-19)

regione.vda.it – lovevda.it

Per gli eventi non organizzati dalla Soprintendenza si rimanda ai siti web dei singoli enti partner.





Fonte: Assessorato del

Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali – Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste