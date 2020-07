Continua a crescere Abbonamento Musei, ampliando la sua offerta sempre di più. A partire dal 1° agosto 2020, altri nuovi quindici siti entrano a far parte del museo più grande d’Italia , con l’ingresso all’interno del circuito di alcuni tra i luoghi di interesse più significativi della Valle d’Aosta.

La decisione di inserire questi nuovi siti entro agosto – commenta Simona Ricci , direttore dell’Associazione Abbonamento Musei – è frutto della volontà di sostenere e incoraggiare il turismo nostrano, in particolare quello di prossimità, quest’estate più che mai.

Si aggiungono, tra gli altri, il Castello di Introd , con la sua peculiare forma poligonale quasi arrotondata che tuttora lo distingue dagli altri castelli valdostani, il Giardino Botanico Alpino Paradisia , con le sue mille piante e fiori di Alpi e Appennini, oltre ad alcuni esempi della flora di montagna di tutto il mondo, la struttura espositiva Alpinart di Cogne , realizzata attraverso una sapiente opera di ristrutturazione del Villaggio Minatori, il MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano di Tradizione , che racconta la storia millenaria degli artigiani che hanno creato gli oltre mille oggetti esposti, tra manufatti d'uso e sculture: per gli oltre 160.000 abbonati la scelta è sempre più varia.

Essere entrati nel circuito di Abbonamento Musei ha indubbiamente offerto alla Valle d’Aosta un ulteriore importante strumento di promozione e visibilità del proprio patrimonio culturale – osserva Cristina De La Pierre, Soprintendente per i beni e le attività culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta – potervi aggiungere ulteriori 15 siti rappresenta un motivo di grande soddisfazione e un forte stimolo a migliorare e valorizzare la nostra offerta turistico-culturale .



Con questi nuovi 15 siti sale a 435 il numero complessivo di opzioni per l'abbonato , a cui non rimane che l'imbarazzo della scelta: basta seguire le proprie passioni.

Nello specifico , sono i seguenti i luoghi dove gli abbonati potranno accedere gratuitamente a partire da agosto : Châtel-Argent di Villeneuve, Cripta di Saint-Léger a Aymavilles, Giardino Botanico Alpino Paradisia di Cogne, Castello di Introd, Centro Espositivo Alpinart – La Miniera di Cogne, Centri visitatori del Parco Nazionale Gran Paradiso di Cogne, di Rhêmes-Notre-Dame e di Valsavarenche, MAV – Museo dell’Artigianato Valdostano di tradizione di Fénis, MAIN – Maison de l’Artisanat International di Gignod, Miniere di Saint-Marcel, Maison Musée Berton di La Thuile, Miniere d’oro di Brusson, Maison Bruil di Introd e Museo del Tesoro della Cattedrale di Aosta.

La Valle d’Aosta è la terza regione, dopo la Lombardia nel 2015, a essere entrata a far parte di Abbonamento Musei, a cui si è unita lo scorso settembre. Nel giro di poco meno di un anno sono stati 665 i nuovi abbonati in Valle d’Aosta e sono stati inoltre registrati 27.200 ingressi nei siti della regione .

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente della Regione in merito allo sviluppo del progetto che, anche a seguito di momenti informativi organizzati dall’Assessorato competente, vede oggi un numero importante di nuovi siti entrare a far parte dell’offerta proposta da Abbonamento Musei in Valle d’Aosta. La certezza è che tale implementazione “di siti” all’interno del circuito valdostano renderà ancora più accattivante, attrattiva e ricca di peculiarità l’offerta turistico-culturale della nostra Regione.



CHE COS’È ABBONAMENTO MUSEI

Abbonamento Musei è la carta all you can visit che dà libero accesso all’offerta culturale di un’intera regione , ogni volta che lo si desidera, 365 giorni l’anno: un’iniziativa unica in Italia, con oltre 200 realtà, fra musei, residenze reali, castelli, giardini e fortezze diffuse sul territorio a beneficio degli abbonati, veri e propri ambasciatori del cultural lifestyle , che mette al centro la cultura e la socialità che la cultura porta con sé.

Nato a Torino e in Piemonte nel 1995 e curato dall’Associazione omonima, in più di vent’anni Abbonamento Musei ha raggiunto un grandissimo successo commerciale e di popolarità, coinvolgendo più di 300mila abbonati: il numero degli ingressi l’anno, che nel 2018 ha superato (complessivamente) quota 1.000.000 , racconta più di ogni altro dato l’efficacia e la funzione sociale del progetto.

Grazie a oltre due decenni di iniziative, ampliamento dell’offerta e promozioni dedicate, si è riusciti a trasformare il rapporto tra pubblico e musei , con benefici evidenti in termini di risorse economiche rilevanti da reinvestire nella cultura e opportunità di visibilità e coinvolgimento anche dei musei più piccoli o particolari.

Un modello di successo da replicare, che dal 2015 è stato riproposto a Milano e in Lombardia, sempre a cura dall’Associazione Abbonamento Musei.

La tessera Abbonamento Musei è considerato dagli utenti e dagli addetti ai lavori lo strumento migliore per accedere ai circuiti museali e stimolare l’esplorazione del territorio con gite fuori porta e visite, per vivere a 360° un’intera regione.

Fonte: Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali – Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d'Aosta