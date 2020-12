L’Assessorato Agricoltura e Risorse naturali informa che la Regione, in collaborazione con la Chambre vald˘taine des entreprises et activitÚs libÚrales, anche nell’edizione 2020 partecipa all’evento Terra Madre Salone del Gusto , con uno spazio istituzionale curato dall’Assessorato, e dieci aziende del territorio selezionate dalla Chambre.



Si tratta del consueto appuntamento biennale internazionale dedicato al cibo, all’ambiente e alle politiche alimentari organizzato da Slow Food Promozione , che quest’anno, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria da Covid-19, si fonda su un progetto diffuso, con l’utilizzo di un’innovativa piattaforma digitale che consente di coinvolgere milioni di persone, rilanciando il settore produttivo e l’agricoltura italiana in tutto il mondo.



La piattaforma online, attiva da ottobre 2020 ad aprile 2021, oltre a essere costantemente animata da convegni, forum, laboratori del gusto e altre iniziative tematiche, comprende una sezione market place e una e-commerce per offrire alle aziende la possibilitÓ di promuovere e vendere i propri prodotti a un ampio pubblico.



In questo momento di difficoltÓ legato all’emergenza Covid-19, Terra Madre Salone del Gusto rappresenta un’importante vetrina per promuovere il nostro territorio e le sue eccellenze – dichiara l’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Davide Sapinet – e un’occasione per le aziende locali di presentarsi sul mercato internazionale rivolgendosi a un ampio pubblico che pu˛ acquistare i prodotti proposti on line. L’organizzazione dell’evento in modalitÓ digitale Ŕ una novitÓ interessante che sostituisce il consueto appuntamento del mercato fisico al Salone di Torino; la vetrina virtuale delle imprese Ŕ collegata a quella istituzionale della Valle d’Aosta nell’ambito della rete di Terra Madre che, oltre a valorizzare e promuovere in particolare le piccole realtÓ produttive delle diverse filiere enogastronomiche, si fa promotrice dei temi e delle sfide che riguardano il futuro dell’agricoltura, delle produzioni alimentari e del cibo nel mondo – conclude l’Assessore.



La nostra Regione Ŕ presente a Terra Madre Salone del Gusto 2020 con una vetrina istituzionale promozionale e con le seguenti aziende selezionate con i criteri previsti da Slow food Promozione: Le officinali del Bianco (Vidi Jair), Altura , Ristorante del Monte – Agrival , Birrificio ’63 , Maison Vagneur , Cave Monaja , Amorland.it (Azienda agricola Urbano Elisa), Mont Blanc Salumi (Ferr Casa di Cirina G. e C.), Morzenti Daniele Luigi e Paysage Ó Manger .





In un momento di difficoltÓ come quello attuale – commenta il presidente della Chambre Vald˘taine Nicola Rosset – dobbiamo aiutare le nostre imprese a cogliere tutte le opportunitÓ che il mercato offre per promuovere i propri prodotti. In questo senso, quella offerta da Terra Madre Salone del Gusto Ŕ certamente una vetrina di prestigio. Credo si tratti anche di una importante occasione per accelerare quel processo di digitalizzazione delle nostre imprese che rappresenta senza dubbio una delle sfide pi¨ importanti che siamo chiamati ad affrontare. Si tratta certamente di un passaggio culturale complesso, che credo per˛ potrebbe offrire al nostro comparto imprenditoriale ed economico importanti elementi di crescita e nuove occasioni per scoprire interessanti mercati di riferimento fino ad ora inesplorati a causa dei limiti dimensionali delle nostre imprese.



╚ possibile consultare il sito di Terra Madre 2020 al seguente link

https://terramadresalonedelgusto.com/scheda_espositore/regione-autonoma-valle-daosta-assessorato-agricoltura-e-risorse-naturali-dipartimento-agricoltura /



