L’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione autonoma Valle d’Aosta comunica che, giovedì 26 settembre 2019, dalle ore 14.30 alle 19.30, si svolgerà il Forum della ricerca scientifica in Valle d’Aosta , organizzato dalla Biblioteca regionale Bruno Salvadori nell’ambito della rassegna culturale BiblioRencontres-Sciences , dedicata alle scienze per la ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci.



L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, si inserisce nel quadro della Settimana della Scienza 2019, promossa dalla Commissione europea dal 21 al 28 settembre, che prevede un ricco programma di iniziative di divulgazione scientifica in tutta Europa, tra cui la Notte dei ricercatori del 27 settembre.



Il Forum della ricerca scientifica in Valle d’Aosta vuole essere un’occasione di incontro per il mondo della ricerca valdostana. Al contempo ha l’obiettivo di avvicinare ricercatori e cittadini, per diffondere la cultura scientifica e far conoscere il valore della ricerca come bene comune. Ma è soprattutto ai giovani desiderosi di avvicinarsi al mondo della scienza che il Forum si rivolge, offrendo un’opportunità di orientamento tra i vari ambiti disciplinari.

Sono tanti i territori esplorati dalla scienza made in VdA, dalle tecnologie al servizio dell’uomo ai misteri dell’Universo con un costante impegno ad allargare le frontiere della conoscenza e a contribuire alla soluzione dei problemi della società e dell’ambiente.



Per tutto il pomeriggio del 26 settembre, diversi ricercatori si alterneranno in brevi interventi divulgativi, presentando al grande pubblico, a nome degli enti di riferimento, gli esiti e le prospettive dei rispettivi studi. Si parlerà, tra l’altro, di smart city, citizen science, sequenziamento di nuova generazione per lo studio del DNA, pianeti extrasolari, difesa della biodiversità, uso di nuove tecnologie quali i droni, genomica per la medicina preventiva e molti altri argomenti.



Il Forum si articolerà in due sessioni: nella prima, moderata dalla Dirigente del Sistema bibliotecario Josette Mathiou, a partire dalle 14.30, interverranno l’Osservatorio Astronomico della Regione autonoma Valle d’Aosta, il Parco naturale del Mont Avic, Fondazione Montagna sicura, l’Arpa Vda, la Struttura regionale Biodiversità e aree naturali protette (Museo regionale di Scienze naturali Efisio Noussan) e l’Institut Agricole régional; nella seconda sessione, presieduta da Jean Marc Christille, Direttore dell’Osservatorio astronomico Vda, dalle 17.30, si darà spazio alla Struttura regionale Analisi scientifiche e Progetti cofinanziati, alla Cordata progetto 5000genomi@Vda, all’Institut Agricole régional, a Fondazione Montagna sicura, oltre a progetti di ricerca condotti nell’ambito del mondo aziendale e co-finanziati dalla Regione Valle d’Aosta, quali quelli di STMicroelectronics srl e di Novasis Innovazione srl.



Ulteriori informazioni sul Forum e gli abstract relativi agli interventi sono reperibili sul Portale del Sistema bibliotecario valdostano https://biblio.regione.vda.it/biblio-rencontres/ .



L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.



Per informazioni:

Biblioteca regionale Bruno Salvadori

Via Torre del Lebbroso 2, Aosta

Tel. 0165-274802

Email: pib.adulti@regione.vda.it





1023

df



Fonte: Assessorato del

Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali – Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Aoste, mardi 17 septembre 2019

Forum de la recherche scientifique en Vallée d’Aoste

L’Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce, de l’Agriculture et des Biens culturels de la Région autonome Vallée d’Aoste informe que, jeudi 26 septembre 2019, de 14h30 à 19h30, se tiendra le

Forum de la recherche scientifique en Vallée d’Aoste

, organisé à l’occasion du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci par la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori, dans le cadre de la manifestation culturelle consacrée aux sciences intitulée

BiblioRencontres-Sciences

.

Cet événement, ouvert au public, s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la Science 2019 organisée par la Commission européenne du 21 au 28 septembre, qui prévoit un riche programme d’initiatives de divulgation scientifique dans toute l’Europe, dont la

Nuit des chercheurs

, prévue le 27 septembre.

Le Forum de la recherche scientifique en Vallée d’Aoste constitue une occasion de rencontre pour les chercheurs valdôtains, mais également entre ces derniers et les citoyens, et a pour objectif la diffusion de la culture scientifique, pour faire apprécier au public la valeur de la recherche entendue comme bien commun. En outre, il offre notamment aux jeunes une opportunité de découvrir les différentes disciplines du monde de la science.

La science made in VdA explore de nombreux territoires - des technologies au service de l’homme aux mystères de l’univers -, et ce, dans un souci constant de repousser les frontières de la connaissance et de contribuer à la résolution des problèmes de la société et de l’environnement.

Pendant tout l’après-midi du 26 septembre, plusieurs chercheurs interviendront brièvement pour présenter au grand public, au nom de leurs organismes d’appartenance, les résultats et les perspectives de leurs études. Ils parleront notamment de ville intelligente, de science citoyenne, de séquençage de nouvelle génération pour l’étude de l’ADN, des planètes extrasolaires, de la défense de la biodiversité, de l’utilisation des nouvelles technologies, telles que les drones ou la génomique pour la médecine préventive, et de nombreux autres sujets.

Le Forum comprendra deux sessions : à partir de 14h30, durant la première session modérée par la dirigeante du Système Bibliothécaire, Josette Mathiou, interviendront l’Observatoire astronomique de la Région autonome Vallée d’Aoste, le Parc naturel du Mont-Avic, la Fondation Montagne sûre, l’Agence Régionale de Protection de l’Environnement de la Vallée d’Aoste, la structure régionale Biodiversité et espaces naturels protégés (Musée régional de Sciences naturelles Efisio Noussan) et l’Institut Agricole régional. Durant la seconde session présidée par le directeur de l’Observatoire astronomique de la Région autonome Vallée d’Aoste, Jean-Marc Christille, dès 17h30, la parole sera donnée à la structure régionale Analyses scientifiques et projets cofinancés, à Cordata progetto 5000genomi@VdA, à l’Institut Agricole régional et à la Fondation Montagne sûre ; des projets de recherche menés dans le cadre du monde de l’entreprise et cofinancés par la Région - comme ceux de STMicroelectronics srl et de Novasis Innovazione srl - seront également présentés au public.

Des informations plus complètes quant aux diverses interventions sont disponibles sur le portail internet du Système Bibliothécaire Valdôtain au lien suivant :

https://biblio.regione.vda.it/biblio-rencontres/

.

L’entrée au Forum est libre, dans la limite des places disponibles.

Pour tout renseignement complémentaire :

Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste

2 rue Tour du Lépreux, Aoste

Tél. : 0165-274802

Courriel :

pib.adulti@regione.vda.it

1023

df

Source: Assessorat du Tourisme, des Sports, du Commerce, de l’Agriculture et des Biens culturels

– Bureau de presse Région autonome Vallée d’Aoste